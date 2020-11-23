高雄鳳邑雙慈殿贈消防局6輛「多功能搬運車」　無法上路原因曝

記者黃子倩、洪靖宜／高雄報導

高雄鳳邑雙慈殿今年8月捐贈6台「多功能搬運車」給消防局使用，當時由代理市長楊明州代表受贈，場面十分盛大，並配置於旗山、大樹、中華、新興、瑞隆以及美濃等6個分隊使用，消防局指出這項設備非常適合穿梭在巷弄內、克服地形具有高機動性，不過如今卻傳出礙於法令限制，恐怕無法合法上路救災。

▲消防局獲贈6輛多功能搬運車，當初由代理市長楊明州代表受贈。（圖／記者黃子倩翻攝）

高市消防局副局長王宗展對此回應指出：「這6輛搬運車主要是在災害現場可以幫助同仁，搬一些救災器材，或是在道路比較崎嶇，或是難行的地點，它可以協助器具的搬運。」不過王宗展也坦言，當初就有考量到，想要讓「多功能搬運車」上路，必須經過農糧署申請執照，不過農糧署不認為這項設備可以在消防單位使用，因此這些車輛不能開上道路，必須由其他搬運車輛載送到車上，然後運到災害現場去。

▲目前「多功能搬運車」因尚未獲得合法掛牌，仍放置於所屬分隊內。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過消防局也指出，目前已經有大樹與美濃兩個分隊的多功能搬運車申請到牌照，但由於牌照是向當地區公所申請，其他四個分隊則尚未提出申請，但礙於農糧署認定，農業機具是供農業使用，若是用於消防則不能予以發牌。

對此高雄市農業局主秘梁銘憲說，農業機械使用證之申請，以下列對象為限：農民、農民團體、政府機關、公營事業機構。農業機械使用證之核發，得供前項申請人利用該農機，以「從事農業耕作」，並得持以辦理「農機用油」或「用電」之優待事項。地方公所會針對申請者身分與使用目的會做審核，據以做核發的依據。但中央農糧署已有解釋與該作業規範不符，如果無法領照，應該與農用車非供農業使用有關。

▲消防局指出若未來仍無法合法發牌照，會使用貨車將「多功能搬運車」移至災害現場使用。（圖／記者黃子倩翻攝）

目前根據消防局的統計，這6輛多功能搬運車，共分成2種大小，大台造價約17萬9千元、小台造價6萬9千元，當初鳳邑雙慈殿約花費80萬左右購置，其中大台長3.2公尺，需要更大型的搬運器具才能運送，而小台的長約2.4公尺，只需要一般的藍色小貨車就能搬運上路。

消防局強調，儘管未來這6輛多功能搬運車，不一定能夠領到牌照，直接開上路，但也一定會想辦法讓搬運車派上用場，不會辜負神明的一番美意，另外，未來也會考量是否分配到山區的分隊，以期該設備能發揮最大的功效。

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