　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄鳳邑雙慈殿贈消防局6輛「多功能搬運車」　無法上路原因曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃子倩、洪靖宜／高雄報導

高雄鳳邑雙慈殿今年8月捐贈6台「多功能搬運車」給消防局使用，當時由代理市長楊明州代表受贈，場面十分盛大，並配置於旗山、大樹、中華、新興、瑞隆以及美濃等6個分隊使用，消防局指出這項設備非常適合穿梭在巷弄內、克服地形具有高機動性，不過如今卻傳出礙於法令限制，恐怕無法合法上路救災。

▲▼ 消防局獲捐贈6台搬運車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲消防局獲贈6輛多功能搬運車，當初由代理市長楊明州代表受贈。（圖／記者黃子倩翻攝）

高市消防局副局長王宗展對此回應指出：「這6輛搬運車主要是在災害現場可以幫助同仁，搬一些救災器材，或是在道路比較崎嶇，或是難行的地點，它可以協助器具的搬運。」不過王宗展也坦言，當初就有考量到，想要讓「多功能搬運車」上路，必須經過農糧署申請執照，不過農糧署不認為這項設備可以在消防單位使用，因此這些車輛不能開上道路，必須由其他搬運車輛載送到車上，然後運到災害現場去。

▲▼ 消防局獲贈六輛消防搬運車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲目前「多功能搬運車」因尚未獲得合法掛牌，仍放置於所屬分隊內。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過消防局也指出，目前已經有大樹與美濃兩個分隊的多功能搬運車申請到牌照，但由於牌照是向當地區公所申請，其他四個分隊則尚未提出申請，但礙於農糧署認定，農業機具是供農業使用，若是用於消防則不能予以發牌。

對此高雄市農業局主秘梁銘憲說，農業機械使用證之申請，以下列對象為限：農民、農民團體、政府機關、公營事業機構。農業機械使用證之核發，得供前項申請人利用該農機，以「從事農業耕作」，並得持以辦理「農機用油」或「用電」之優待事項。地方公所會針對申請者身分與使用目的會做審核，據以做核發的依據。但中央農糧署已有解釋與該作業規範不符，如果無法領照，應該與農用車非供農業使用有關。

▲▼ 消防局獲贈六輛消防搬運車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲消防局指出若未來仍無法合法發牌照，會使用貨車將「多功能搬運車」移至災害現場使用。（圖／記者黃子倩翻攝）

目前根據消防局的統計，這6輛多功能搬運車，共分成2種大小，大台造價約17萬9千元、小台造價6萬9千元，當初鳳邑雙慈殿約花費80萬左右購置，其中大台長3.2公尺，需要更大型的搬運器具才能運送，而小台的長約2.4公尺，只需要一般的藍色小貨車就能搬運上路。

消防局強調，儘管未來這6輛多功能搬運車，不一定能夠領到牌照，直接開上路，但也一定會想辦法讓搬運車派上用場，不會辜負神明的一番美意，另外，未來也會考量是否分配到山區的分隊，以期該設備能發揮最大的功效。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
藏屍老宅現場曝！16歲女慘死成桶屍　3年後「一關鍵」重見天日
已婚男主播爆伸魔爪「帶女員工看秘密基地」　受害OL崩潰發聲
泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！全是皇后陰謀
強酸淋屍「皮膚冒煙秒溶化」　高大成曝兇嫌2目的
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄民族陸橋拆除「緊緊緊」　民怨：半夜1點攏免睏

送水、火神不得見光！台西安西府七朝大醮　2.5萬戶斷電摸黑3小時

苗栗銅鑼山區桶屍現場曝！54歲男不利證詞　出庭前慘遭滅口

捷運遭恐攻？「老鼠闖入車廂」舊聞瘋傳　網路謠言誤轉發

嘉義男持刀砍猛砍鄰居2狗「1死1傷」　狡辯「要保護自己」下場曝

南投國三男生拍桌還要打人！老師被嚇到報警　教育處：他是老大

桶屍兇手土地過戶詐2690萬！大叔提關鍵證據　遭活活打死裝桶丟棄

藏屍老宅現場曝！16歲少女枉死成桶屍　3年後「一句話」重見天日

「非常勸敗」盜柯佳嬿劇照打廣告　只賣1996元要賠50萬

賣屋只差1步　她為解決23萬房貸「賜死老公」要買家幫償債

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

獨／高雄民族陸橋拆除「緊緊緊」　民怨：半夜1點攏免睏

送水、火神不得見光！台西安西府七朝大醮　2.5萬戶斷電摸黑3小時

苗栗銅鑼山區桶屍現場曝！54歲男不利證詞　出庭前慘遭滅口

捷運遭恐攻？「老鼠闖入車廂」舊聞瘋傳　網路謠言誤轉發

嘉義男持刀砍猛砍鄰居2狗「1死1傷」　狡辯「要保護自己」下場曝

南投國三男生拍桌還要打人！老師被嚇到報警　教育處：他是老大

桶屍兇手土地過戶詐2690萬！大叔提關鍵證據　遭活活打死裝桶丟棄

藏屍老宅現場曝！16歲少女枉死成桶屍　3年後「一句話」重見天日

「非常勸敗」盜柯佳嬿劇照打廣告　只賣1996元要賠50萬

賣屋只差1步　她為解決23萬房貸「賜死老公」要買家幫償債

民銀「金飯碗」不輸公股！預計注入千名新血　玉山銀行起薪36K

日職／巨人盼祛除衰運　疑似在福岡巨蛋灑鹽

黃之鋒、周庭認罪遭還押！　林飛帆曝：中共宣示香港是囊中物

用CNN換中天新聞　大豐媒體集團4系統23萬戶送件NCC

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

蓋兒Gail「買機票」當15歲生日禮　喜曝月底飛台灣：陪粉絲北中跨年！

關中曝創作《明天會更好》是為了選舉　蔣經國聽完：你走吧

北京白河堡水庫水位降　沈睡36年摩崖石刻重見天日

正妹士林夜市撈金魚「邪惡視角」瘋傳　本尊找到了

蘋果App Store平台抽成打對折　韓國立法者促Google跟進

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

即／台中驚傳2死桶屍案

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

只欠幾千塊…16歲少女被塞入桶！3年後才找到

台中桶屍案！16歲少女遭強酸溶屍　被滅口原因曝

即／F-16飛官失聯…同隊機工長自縊亡！相驗結果出爐

高雄男偷吃夜市正妹老闆！正宮心軟1句話慘賠60萬元

16歲少女遭塞進鐵桶　兇手身分曝

三菱決戰保時捷　國道尬車4連撞

蘇大媽大鬧台北轉運站　網：北漂打拼了

小弟女友「被懷疑偷300萬」　遭裝桶棄屍

失聯飛官同隊機工長輕生　最後互動曝

即／台74線「5車連環撞」　釀3傷送醫

獨／台中桶屍2死　「女暴君」落網

不爽抽菸遭巴頭　9人踩到狗屎瘋狂猛尻互K

更多熱門

相關新聞

賓士撞外送員逃逸　1男投案疑冒名頂罪

賓士撞外送員逃逸　1男投案疑冒名頂罪

高雄左營區22日晚間一台Uber機車騎士行經富國裕誠路口時，遭一輛白色賓士車追撞，白色車主撞了人直接開離現場，事後一名21歲的男子自己到派出所投案，稱說車是他開的，但他卻對是經發過交代不清，讓警方起疑，還在釐清他是否真的為駕駛，還是替人頂替。

好市多金條現省1.4萬　地方阿這理由無奈放棄

好市多金條現省1.4萬　地方阿這理由無奈放棄

賓士撞外送員　2小時後駕駛投案

賓士撞外送員　2小時後駕駛投案

誣指蔡政府開會吃6980元便當　男判免罰

誣指蔡政府開會吃6980元便當　男判免罰

高雄驚爆補習班狼師　性侵國中女長達1年

高雄驚爆補習班狼師　性侵國中女長達1年

關鍵字：

高雄消防局多功能搬運車機動性牌照搬運

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／台中驚傳2死桶屍案

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

高嘉瑜閨房照曝光！網看枕頭傻：口水漬？

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

小鬼黃鴻升新歌《地球上最無聊的下午》超催淚！

只欠幾千塊…16歲少女被塞入桶！3年後才找到

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

台中桶屍案！16歲少女遭強酸溶屍　被滅口原因曝

即／F-16飛官失聯…同隊機工長自縊亡！相驗結果出爐

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面