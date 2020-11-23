把握三倍券期限！高雄百年慶　滿額「時時抽」iPhone12、Gogoro

▲高雄振興週年慶開跑，抽iPhone12、Gogoro 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

每兩個小時，就有人在高雄抽到一台iPhone 12或Gogoro！高雄市政府為振興經濟、慶祝高雄百歲，將於12月1日起推出「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，只要使用三倍券消費滿200元，就有機會在活動期間「每兩小時」抽一支iPhone、以及每天三台Gogoro，打造全台最狂、中獎率超高的週年慶活動。

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▲陳其邁宣布使用三倍券每兩小時抽出一支iPhone12、每日抽三台Gogoro 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市政府經濟發展局23日於市府四維行政中心前廣場盛大舉辦活動記者會，一整排近百台Gogoro塞爆市政府大門，高雄市長陳其邁親自到場主持宣傳記者會，呼籲全台手邊還有三倍券的民眾，記得一定要在三倍券「12月31日使用期限」之前，來高雄消費抽大獎，活動期間在配合活動的高雄飯店住宿，就立刻贈送400元「高雄券」，民眾可在商圈或夜市指定店家折抵現金，盼藉活動刺激高雄消費，振興受到疫情影響的觀光、商圈與夜市經濟。





▲高雄振興週年慶開跑，一共準備398支iPhone12、93台Gogoro 。（圖／記者洪靖宜攝）

「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動期間為12月1日至31日，活動期間只要憑在高雄消費的發票，用三倍券滿200元，就可到「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動官網或LINE活動官方帳號登錄發票參加抽獎活動，每兩小時就抽出一支iPhone，每天抽出三台Gogoro得主，號稱是全台最狂、中獎率超高的週年慶活動。

高雄市經發局長廖泰翔在記者會上特別分享中獎「撇步」，他透露，三倍券消費中獎機會高達其他支付方式（現金、信用卡等）2倍，民眾只要至27日上線的官網或本活動的官方line@登錄「三倍券序號」、上傳「三倍券照片」及「使用三倍券單筆消費滿200元以上發票號碼」，即可收到一組抽獎序號，參加每兩小時抽禮機會。

廖泰翔也說，手邊沒有三倍券的民眾，憑「單張500元以上發票」登錄，一樣可以擁有每4小時天天抽獎的機會。且越早登錄發票序號，中獎率越高，請全台民眾12月手刀來高雄訂房、消費、抽大獎。