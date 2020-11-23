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懶人包／人口普查四大重點一次看！　教你分辨「真假」普查員

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▲▼109年度人口普查，11月開跑。（圖／翻攝臉書）▲109年度人口普查。（圖／翻攝臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

十年一度的人口普查在11月8日至30日進行實地訪查，動員1萬6千名普查人員、訪問120餘萬家戶。這次抽查採抽樣調查，因疫情及科技發展，今年也多了網路填報選項。《ETtoday新聞雲》也為民眾整理，人口普查的四點懶人包，教你分辨「真假普查員」。

●網路填報抽好禮！

本次普查時間從11月8日起至30日，預計動員約1萬6千餘名普查人員，訪問120餘萬家戶；11月1日起開放自行上網填報，主計長朱澤民日前透露，民眾支持配合接受普查員的訪問，也可以自行上網填報並參加抽獎，最高有10萬元商品券，另有300個千元名額。


●誰是合格普查員？

台灣在99年度後，將全面普查改為抽樣調查，民眾如果在信箱裡收到普查通知單，就須配合普查員進行住宅與人口狀況受訪。

民眾須注意，合格的普查員會配戴證件，上面有姓名照片和編號，普查員編號與通知公文註名的一致，若有疑慮，可上主計處官網查詢。

▼普查証。（圖／雲林縣府提供）

▲▼普查証、人口普查海報。（圖／雲林縣府提供）

●普查員QA

這次普查以「普查掌握現在，數據啟動未來」為主軸，主計處盼，透過普查可以了解各地區實際人口分布、家庭組成、長期照顧、托育照顧、就學就業、使用語言及居住情形等現況，提供中央和地方政府釐訂政策及規劃未來各項公共建設應用。

住宅問題：

問題包含，居住者民國哪一年入住？住宅是自用或租屋，以及房屋狀況、格局等問題。

人口問題：
居住者的基本個資，如婚姻、孩子、工作類別等。

請注意，如果表格上沒有居住者的資料，會再多問姓名、身份證字號後五碼等個資，普查員絕不會問到帳號密碼。如果受訪民眾有任何疑慮，可以上網查證，或致電行政院主計總處及市（縣）政府、鄉（鎮、市、區）公所詢問，或透過「165 反詐騙專線」查詢；民眾填報的普查資料絕對保密，敬請放心接受訪問。

●民眾有義務答題

現行《統計法》規定，受訪者有義務回答普查表問題，一旦遭註記拒答，日後會有負責拒答的小組，連同警察上門訪查。

主計處說，普查掌握「三不+二會」原則，普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問跟普查表無關的資料、不會要求提供帳號或存摺，普查員會配戴普查員證、會遞送受訪戶函。

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