十年一度人口普查11月開跑　上網填報抽10萬元禮券

▲109年度人口普查，11月開跑。（圖／翻攝臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

十年一度的人口普查將於11月開始進行訪查工作，預計動員1萬6千人普查人員，訪問120餘萬家戶，行政院主計處呼籲民眾支持配合，接受訪問普查還能上網登錄抽獎。

行政院主計處27日下午召開「109年人口及住宅普查」記者會，找來雙代言人盛竹如、鍾欣凌主持，告訴民眾掌握「三不+二會」原則，辨別普查員身分；普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問跟普查表無關的資料、不會要求提供帳號或存摺，普查員會配戴普查員證、會遞送受訪戶函。

主計長朱澤民表示，本次普查以「普查掌握現在，數據啟動未來」為主軸，透過普查可以了解各地區實際人口分布、家庭組成、長期照顧、托育照顧、就學就業、使用語言及居住情形等現況，提供中央和地方政府釐訂政策及規劃未來各項公共建設應用。

本次普查時間從11月8日起至30日，預計動員約1萬6千餘名普查人員，訪問120餘萬家戶；11月1日起開放自行上網填報，朱澤民誠摯呼籲民眾支持配合接受普查員的訪問，也可以自行上網填報並參加抽獎，最高有10萬元商品券，另有300個千元名額。

如果受訪民眾有任何疑慮，可以上網查證，或致電行政院主計總處及市（縣）政府、鄉（鎮、市、區）公所詢問，或透過「165 反詐騙專線」查詢；民眾填報的普查資料絕對保密，敬請放心接受訪問。