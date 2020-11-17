台灣豬禁用萊劑怎麼管？與抓吸毒者一樣「驗毛髮」

▲美國萊豬明年叩關 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者楊淑閔

實驗顯示豬隻停用萊克多巴胺2天後驗不出來，農委會告訴中央社記者，過去驗血清驗不出、抓不到偷用者，才改剃豬毛送驗，就像警察抓吸毒者驗頭髮，因會存留毛髮上，藉此管控。

美國萊豬明年叩關，引起國人關注萊克多巴胺殘留檢驗相關議題，進而了解原本產業界就有停藥期，停用一定時間後就會未檢出。

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農委會防檢局說，科學上不存在絕對零檢出，結果顯示未檢出，除了技術面，與儀器靈敏度設定有關，加上藥物也會代謝，因此未檢出並不等於未使用。

如此一來，國產豬要怎麼確保不使用萊克多巴胺，受到關注。

農委會副主委黃金城說，萊克多巴胺在豬隻身上停用24小時就代謝80%，但會一直存留在毛髮上，所以後來不只驗血清，主要是靠剃豬毛送驗，藉此落實國產豬禁用萊劑的管制措施。

▲國人喜歡吃豬內臟。（圖／記者李毓康攝）

農委會防檢局副局長徐榮彬回憶，許久以前就一直傳出有養豬業者偷用瘦肉精，為了調查展開檢驗，但是抽血驗血清都是未檢出，抓不到違法業者。

他說，後來思考偷用的養豬業者有可能送屠宰前停藥2天以上，一旦超過48小時，大部分藥物會代謝掉，自然就驗不出來，於是改成剃豬毛送驗，跟警察抓吸毒者驗頭髮一樣，果真就驗出、抓到偷用業者。

他並說，近3年每年驗數千件，都是未檢出，所以農委會才敢跟國人說，國產豬禁用、不會用，可安心。

防檢局統計，近年除了106年驗出2件，但不是萊克多巴胺，而是其他瘦肉精（乙型受體素），107年迄今，檢出瘦肉精的件數都是零。

其中108年毛髮、血清共抽驗6533件，109年至10月中毛髮、血清共驗5451件，每年檢驗件數大宗都是驗豬毛，血清部分除了驗萊克多巴胺，還會驗抗生素。依據衛福部公告的檢驗方法、品項，防檢局目前可檢驗20幾種瘦肉精。

另外，防檢局補充，萊克多巴胺實驗顯示，對45公斤重的豬隻，連續4天餵飼含萊克多巴胺（濃度為30ppm）的飼料，停用起算12小時後、1天後，檢驗含萊克多巴胺濃度都是0.01ppm，2天後就未檢出。相關產品的說明資料，則是屠宰前飼餵5到10ppm，實驗的濃度遠高於產品說明上陳述的使用濃度。

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