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把握仙草花期！「2景點」必賞整片紫紅花海　還有7大打卡仙境區

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▲▼桃園仙草花節。（圖／翻攝仙草花節活動官方網站）

▲仙草花是紫紅色，冬季時整片仙草田一同綻放，景色超壯觀。（圖／翻攝仙草花節活動官方網站）

記者許展溢／台北報導

冬天綻放的原生野花仙草，有人稱它為田草、洗草或涼粉草等。農委會表示，仙草主要花期為10至12月，2020年仙草花節即將開始，桃園楊梅區和新竹關西都是此季節必須把握前往的好景點。尤其，今年楊梅以「仙境」為主題，有1.7萬坪紫色花海，要讓民眾體驗浪漫仙境之感。

農委會指出，仙草植株喜溫暖、全日照及濕潤環境，有不錯的耐熱性與耐陰性，仙草葉子小巧翠綠、略帶絨毛，會呈十字放射狀展開，它的花是紫紅色的，冬季時整片仙草田一同綻放，景色真會超級壯觀。除可作為蜜源植物吸引蜜蜂，也適合作為休閒農場景觀或居家美化。

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▲▼原生野花仙草花期。（圖／農委會提供）

▲農委會指出，仙草是重要的蜜源植物。（圖／農委會提供）

農委會表示，今年想賞仙草花海有2景點可選擇，一是桃園楊梅，「2020桃園仙草花節」，1月28 日展出至 12月13日，位於楊梅上湖派出所對面的花田，今年主題為「微見仙境」，分別有仙境之波、微光、微見仙境、澗霧、湧泉、漣漪、日環等7大打卡區，主辦單位將紫色花田搭配水滴等微型藝術裝置，打造成一座「仙境」般世界。二是「新竹關西」，就在歷史建築羅屋書院旁。

仙草除了可供觀賞，農委會提到，也是美味食材，乾燥仙草有粗蛋白質、粗脂肪、粗纖維和果膠質等營養。仙草莖葉加工利用可分植株莖、葉可製成仙草茶，植體內因含有具凝膠性的多醣體，則可製成仙草凍，再加上各種烹調方式，就能變化出仙草冰、燒仙草和仙草雞等多種冷熱甜鹹的創意吃法。

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