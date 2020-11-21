國民黨影片稱26國萊豬都可輸台　農委會澄清：勿被誤導

▲國民黨團日前召開「1122反萊豬」活動宣傳影片發佈會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

為防堵萊豬，國民黨日前發布 「反萊豬站出來」影片。農委會今（21日）提出嚴正釐清，並呼籲國人勿被誤導，同時說明，政府推動校園全面使用國產豬肉及確保食肉安全決心堅定絕不改變，並擬妥相關管理措施與機制，共同為學生餐食與消費者的權益嚴加把關。

國民黨拍攝「反萊豬站出來」影片，內容提到「全球有160個國家基於食安考量禁止進口萊豬、民進黨政府讓全世界26個國家的萊豬可以進口台灣」等。

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農委會澄清，依據美國農業部統計資料，104年迄109年7月美國豬肉輸出國家共129個，其中僅我國、大陸、俄羅斯、英國、歐盟等28國尚未訂定豬肉萊劑殘留容許量。此外，目前只有13國（美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及歐盟國家的丹麥、荷蘭、義大利、英國、法國、奧地利、芬蘭、西班牙、瑞典）的豬肉及其產品（不含高溫罐製品）可輸入我國，其中國內可使用萊克多巴胺的國家僅有美國，加拿大，澳洲，紐西蘭。開放萊克多巴胺豬肉政策，並無影片中所說26個國家的萊豬均可輸入。

農委會說明，美豬進口並不是現在才要開放，隨著貿易自由化及91年我國加入世界貿易組織後全面開放市場，豬肉及牛肉全品項均已屬自由進口項目，各國肉品符合我國檢疫及檢疫規定均得輸入我國，近20年來美國為我國進口豬肉主要來源國家之一。目前台灣進口豬肉的市場占比約10%，進口豬肉大約是8萬公噸，主要來自加拿大(市場占比約4.1%)、西班牙(1.5%)、美國(1.2%)、丹麥(0.9%)等國家。

▲反萊豬入校園聯盟日前至立法院發起反萊豬進校園活動。（圖／記者湯興漢攝）

農委會再說，依據去年進口量換算國人的美豬食用量占豬肉消費量（37.3公斤）約1.3%，台灣平均每年食用0.49公斤的美豬。去年牛肉進口6.4萬公噸，國人的美牛食用量占牛肉消費量(6.41公斤)約45.9%，每年美牛消費約3公斤。自我國101年開放萊牛進口迄今後，美牛消費成長近三倍，國人平均消費美牛數量遠高於美豬。

農委會強調，政府對於學校午餐食材安全更重視及把關更嚴謹。自106年推動學校午餐食材三章一Q獎勵政策，鼓勵使用國產可溯源之生鮮食材，目前學校午餐生鮮豬肉食材章Q使用率已達7成以上。為持續擴大三章一Q獎勵政策，行政院蘇院長宣布自110年1月1日起章Q食材獎勵金每人每餐由3.5元提高至6元，並適用於加工品食材。同時衛生福利部依食品安全衛生管理法相關標示規定，已要求及輔導相關業者做好標示，有關豬肉加工品之豬肉原料及其可食部位原料，均應明確標示原料來源國，以利消費者及學校、團膳等辨識選擇。透過跨部會機制及措施，校園食材把關更嚴警。

農委會最後重申，因應此次開放萊豬肉政策，政府已聯合跨部會一起做好進口肉品查驗與安全把關、豬肉及其產品的產地清楚標示、推動校園午餐全面使用國產肉品，以及加強國產豬肉市場區隔等措施，共同確保消費者食肉安全，讓消費者獲得資訊透明及選擇的權利。