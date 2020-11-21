　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國民黨影片稱26國萊豬都可輸台　農委會澄清：勿被誤導

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國民黨團召開「1122反萊豬」活動宣傳影片發佈會 陳玉珍穿洋裝 黑色織花絲襪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團日前召開「1122反萊豬」活動宣傳影片發佈會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

為防堵萊豬，國民黨日前發布 「反萊豬站出來」影片。農委會今（21日）提出嚴正釐清，並呼籲國人勿被誤導，同時說明，政府推動校園全面使用國產豬肉及確保食肉安全決心堅定絕不改變，並擬妥相關管理措施與機制，共同為學生餐食與消費者的權益嚴加把關。

國民黨拍攝「反萊豬站出來」影片，內容提到「全球有160個國家基於食安考量禁止進口萊豬、民進黨政府讓全世界26個國家的萊豬可以進口台灣」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會澄清，依據美國農業部統計資料，104年迄109年7月美國豬肉輸出國家共129個，其中僅我國、大陸、俄羅斯、英國、歐盟等28國尚未訂定豬肉萊劑殘留容許量。此外，目前只有13國（美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及歐盟國家的丹麥、荷蘭、義大利、英國、法國、奧地利、芬蘭、西班牙、瑞典）的豬肉及其產品（不含高溫罐製品）可輸入我國，其中國內可使用萊克多巴胺的國家僅有美國，加拿大，澳洲，紐西蘭。開放萊克多巴胺豬肉政策，並無影片中所說26個國家的萊豬均可輸入。

農委會說明，美豬進口並不是現在才要開放，隨著貿易自由化及91年我國加入世界貿易組織後全面開放市場，豬肉及牛肉全品項均已屬自由進口項目，各國肉品符合我國檢疫及檢疫規定均得輸入我國，近20年來美國為我國進口豬肉主要來源國家之一。目前台灣進口豬肉的市場占比約10%，進口豬肉大約是8萬公噸，主要來自加拿大(市場占比約4.1%)、西班牙(1.5%)、美國(1.2%)、丹麥(0.9%)等國家。

▲▼反萊豬入校園聯盟11/2於立法院群賢樓發起反萊豬進校園活動，以捍衛學童身體健康。（圖／記者湯興漢攝）

▲反萊豬入校園聯盟日前至立法院發起反萊豬進校園活動。（圖／記者湯興漢攝）

農委會再說，依據去年進口量換算國人的美豬食用量占豬肉消費量（37.3公斤）約1.3%，台灣平均每年食用0.49公斤的美豬。去年牛肉進口6.4萬公噸，國人的美牛食用量占牛肉消費量(6.41公斤)約45.9%，每年美牛消費約3公斤。自我國101年開放萊牛進口迄今後，美牛消費成長近三倍，國人平均消費美牛數量遠高於美豬。

農委會強調，政府對於學校午餐食材安全更重視及把關更嚴謹。自106年推動學校午餐食材三章一Q獎勵政策，鼓勵使用國產可溯源之生鮮食材，目前學校午餐生鮮豬肉食材章Q使用率已達7成以上。為持續擴大三章一Q獎勵政策，行政院蘇院長宣布自110年1月1日起章Q食材獎勵金每人每餐由3.5元提高至6元，並適用於加工品食材。同時衛生福利部依食品安全衛生管理法相關標示規定，已要求及輔導相關業者做好標示，有關豬肉加工品之豬肉原料及其可食部位原料，均應明確標示原料來源國，以利消費者及學校、團膳等辨識選擇。透過跨部會機制及措施，校園食材把關更嚴警。

農委會最後重申，因應此次開放萊豬肉政策，政府已聯合跨部會一起做好進口肉品查驗與安全把關、豬肉及其產品的產地清楚標示、推動校園午餐全面使用國產肉品，以及加強國產豬肉市場區隔等措施，共同確保消費者食肉安全，讓消費者獲得資訊透明及選擇的權利。

ET快訊
4歲女童遭同學持棍性侵4個月！班導離職　一查結果大逆轉
金馬／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆
金馬／瑤瑤辣爆紅毯「中間切開」　開衩狂露大腿根部！
孟子73代孫女預告金馬戰袍！深V「炸出超兇雪球」
金馬／大鶴紅毯主持「講話含滷蛋」！　網傻眼開酸
金馬／3位高帥歐巴踏上紅毯！　一現身帥到尖叫聲爆棚
騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬「懸賞50萬」淚求協尋
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

「2惱人規則」逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是！網嗆離職

爽當大富婆！「4星座女」2021年將賺翻...數錢「作夢都會笑」

2020根與芽動物嘉年華　二仁溪河堤路盛大舉辦

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！專家：在台開打「兒童非優先對象」

周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

2020中風防治路跑　引領病友一起跑入陽光感受生命美好

1年講沒5句話「女同事喜餅突襲」　原來喜帖寄mail！她傻：啥心態

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

等30秒嫌太久！奧客爆氣要客訴　店員不服嗆：倚老賣老...身分曝光

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

「2惱人規則」逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是！網嗆離職

爽當大富婆！「4星座女」2021年將賺翻...數錢「作夢都會笑」

2020根與芽動物嘉年華　二仁溪河堤路盛大舉辦

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！專家：在台開打「兒童非優先對象」

周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

2020中風防治路跑　引領病友一起跑入陽光感受生命美好

1年講沒5句話「女同事喜餅突襲」　原來喜帖寄mail！她傻：啥心態

房東收租更方便！　內政部推社會住宅包租代管享「333好康獎勵」

清華女大生學餐遭性騷！詛咒學弟「我要讓你死」　案情逆轉慘被肉搜

金馬獎／陳昊森、曾敬驊來了！　《刻你》現身紅毯尖叫聲停不了

金馬・紅毯／范少勳合身西裝大長腿全現形　「逗號瀏海」殺爆少女心

金馬獎／郭書瑤火辣開中洞！　轉身辣翻「下半身渾圓形狀」露出來

金馬・紅毯／郭書瑤左右半球胸線全露　秀美腿被指「很壯」

金馬獎／陳雪甄「深V開到腰」雙球狂搖！　一秒突變…當場翻白眼中邪

西門町驚傳隨機傷人！25歲男「液體潑臉」攻擊　她砸菜籃救男友

YAMAHA CUP／文華「小坦克」擋下多次射門　關鍵原因是不怕球

薩摩耶挑玩具「招待宅配叔叔」　一轉頭人走了...牠呆望門口失神

生活熱門新聞

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

存摺台語怎麼唸？正解曝光：不是「口座」

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

大學班花傳「1句話」約他嗨翻！過來人秒懂

全聯再有買一送一　網讚夢幻組合

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

麥味登上櫃　抽中一張現賺3.3萬

買蛋糕9天後打折　他狂怒逼退貨

他體會婆媳生活　2個月後崩潰

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

豪雨炸宜蘭！東北風接力來「北台三變天」　3縣市防豪大雨

店員狂聊天加過頭　他「魔人舉動」被讚爆

「喜宴二手洋裝800元」賣家喊200！網嗆可憐

更多熱門

相關新聞

反萊豬！消基會籲1122上街頭展現民意力量

反萊豬！消基會籲1122上街頭展現民意力量

消基會發動「嚴拒萊豬進口」連署活動，消基會指出，截止今（21日）為止，參與連署的人數已破13萬，預期到明（22日）「1122反萊豬遊行活動」開始時，應可接近15萬人次，這是台灣少數在最短時間展現強烈民意的活動之一。

國民黨：綠營誤導台美關係史上最佳

國民黨：綠營誤導台美關係史上最佳

揪公投案限期補正「疑點」　羅智強：中選會秀下限

揪公投案限期補正「疑點」　羅智強：中選會秀下限

美環保署長卸任前訪台　藍營提醒一件事

美環保署長卸任前訪台　藍營提醒一件事

全台掛反瘦肉精美豬看板

全台掛反瘦肉精美豬看板

關鍵字：

國民黨萊豬輸台農委會萊劑

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

妥瑞症粉絲淚控蔡依林工作人員包圍霸凌

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

「台中米娜」IKEA裸拍…掌鏡廚師也遭逮！2人下場曝

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

「4千年一遇美女」右臉真面目現形

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

網友問台塑、中油加哪間討論熱烈

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面