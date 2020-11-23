男大生宿舍樓下「嘶吼6小時」求復合！路人助攻…女生堅決不下來

▲男生跨越千里求復合被拒。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一男生21日跨越500公里，來到湖南長沙醫學院向女友求復合影片日前走紅網路。他崩潰稱，在學校的寒風中等了6個小時，只為見女生5分鐘。目擊學生稱，他們異地戀分手了，男生打了70多個電話，過來求復合，但是最後女生也沒下來。

據《瀟湘晨報》、《沸點視頻》報導， 影片中，男生不斷道歉說，自己不夠珍惜女生，「常常把分手掛在嘴邊。」為了復合，男生跨越500公里來到女友宿舍樓下，聲嘶力竭喊道，「我知道這樣很丟人，可我沒有辦法，我只要妳5分鐘，妳連5分鐘都不願意給我嗎！」

他說，在學校的寒風中等了6個小時，只為見女生5分鐘。影片曝光後，意外走紅網路。

圍觀學生表示，當時聽到吵鬧聲，看見很多人圍在一起，以為是在抓小偷。目擊學生稱，這個男生和女朋友異地戀分手了，男生打了70多個電話都沒打通，於是來到學校喊，想要復合，可是最後女生也沒露面。

網友看後翻白眼，認為男生此舉不妥，「這和當眾表白逼迫女孩答應是一個路數」、「這就是必須分手的理由」、「很癡情嗎？我只看到一個神經病」、「自己感動了自己？覺得自己這樣很感人嗎？不，太嚇人了」、「和這種男的在一起每天都能體驗到窒息，不分等著出命案」。

也有網友勸說，「先有自尊，才能贏得愛情，祈求來的感情任何時候都可能崩塌」、「沒有自尊的偏執真的不好，先愛自己而後愛人」、「不管怎麼樣，首先要愛自己，沒必要這麼卑微」。

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