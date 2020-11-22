看展被分手！女友譙「35歲還皮卡皮卡」超幼稚　網打臉：你的問題

▲展場有隻超大的皮卡丘。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／新光三越台中中港店）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友表示，他先前帶女友試乘台中捷運時，忽然想到新光三越有辦寶可夢展，因此便興奮的趕往現場；豈料抵達後，女友卻忽然變臉，表示寶可夢真的很幼稚，「快35歲了還在那邊皮卡皮卡」，已經交往5年了依舊這麼不顧她的感受。回家後，女友更直接將原PO的行李全丟到家門口，表達強烈的不滿。

許多人都著迷於「寶可夢」，全台唯一的寶可夢耶誕樂園在台中新光三越登場，現場還有又大又萌的皮卡丘玩偶，讓不少粉絲為之瘋狂，而原PO同樣也是鐵粉之一。原PO在臉書粉專「靠北景點」上發文表示，台中捷運日前開放試營運，因此他便帶女友前往試乘，並順道坐去新光三越看展。

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▲女友當場氣炸。（圖／翻攝自Facebook／靠北景點）

原PO表示，當時他並不知道捷運與新光三越有一大段距離，但是，「說要搭中捷了，她（女友）自己穿高跟鞋也有問題吧！」雖然兩人在途中有起爭執，不過最後還是一同抵達新光三越；原PO到現場後，一看見超大隻的皮卡丘就覺得可愛極了，所以便想幫女友拍照留念，豈料這時對方卻忽然「火山大爆發」。

女友臉臭著說，「你不覺得寶可夢很幼稚嗎？而且你都快35歲了，還在那邊皮卡皮卡，根本沒問過我想去哪裡！」女友怒斥，交往的5年期間，原PO從未想過她想去哪裡，每次都只想到自己。因此，女友最後即便穿高跟鞋，還是忍著腳痛自己走到其他地方，最後更是直接搭車回家。

▲展場相當可愛。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／新光三越台中中港店）

原PO事後表示，獅子座的女友生氣起來超可怕，所以他也不敢回家；一直到隔天，他好不容易鼓起勇氣回去，卻發現自己的行李已經被丟在家門口了，「我也不敢說什麼，我女朋友沒封鎖我，但我也不敢回。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「景點沒錯，錯的是逃避」、「應該是你根本沒有重視她要的是什麼」、「你是要成為神奇寶貝大師的人，不要被這種小情小愛阻擋了你偉大志向」、「讓十萬伏特電一下，看你會不會清醒一點」、「喜歡皮卡丘不分年紀」、「你不知道她到底喜歡什麼這才是分手重點吧」、「當天沒回家才是大忌，跟獅子座無關」、「我們家的都超愛跟我一起去抓寶」、「至少你有拍到皮卡丘」。