　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

折回家拿文件！目睹女友「猛踹老狗洩憤」他氣炸：要多惡毒才可以

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲情侶吵架,分手,離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO發現女友趁他出門時踹狗。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的很過份，我不是那種會這麼衝動的人，但這次我真的是氣不過！」一位男網友在論壇《Zuvio 校園》貼文「女友被我發現偷踹我狗」，文中表示他因為公司臨時有事出門一趟，下樓發現文件沒帶，回家一趟卻意外發現，女友竟然正在踹他養的狗，讓他氣炸分手「要有多惡毒才能做出這種事？」

這位男網友文中表示，平時跟女友分隔兩地，最近對方來找他，但因為公司臨時有事要出門一趟，就請女友在家等他，承諾很快就回家了。結果走到一樓的時候，原PO發現有文件沒帶，趕快用跑的回房間拿，「就當我要開門時，就聽到我的狗在哀嚎，一打開門，發現女友竟然瘋狂踹她！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲男網友馬上分手處理。（示意圖／Pixabay）

原PO看到這一幕氣炸，直接衝過去把女友推開，並大聲斥責女方，「她開始哭著解釋，說她不是故意的，只是想洩憤。」男網友當下忍不住罵對方，「心情不好我能理解，但妳拿一個十幾歲的老狗來洩憤，這樣不對吧？？沒發現牠完全不能反抗妳嗎？」忍不住在心裡OS「要有多惡毒才能做出這種事？」

說完這些話後，男網友就馬上跟女友提分手，並把女子趕出他家，也心疼地說「不敢想像之前我不在時，她是怎麼欺負我的狗的」，說他對狗狗感到很抱歉，這麼晚才發現這件事，讓牠受了傷害。最後直嘆「人真的不能只看外表，因為她往往都會出乎你的意料。」

貼文一出，其他網友也狂批，「這種人之後也不會有同理心，一切都為自己好，因為她無法忍受委屈，一定要發洩出來」、「動保團體勒？快點調查啊」、「會虐待動物一律建議分手」、「絕對分，洩憤不會自己去撞牆嗎」、「我是女生還是建議分手比較好。」

ET快訊
女主播喝完咖啡驚見「杯底大塊黑異物」　店員激動：妳救了我們
藏屍老宅現場曝！16歲女慘死成桶屍　3年後「一關鍵」重見天日
已婚男主播爆伸魔爪「帶女員工看秘密基地」　受害OL崩潰發聲
泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！全是皇后陰謀
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文化部新增8位人間國寶！登陸3項傳統工藝　數量創歷年來新高

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

柳丁盛產價格低　農委會啟動「小果收購每公斤8元」目標12500公噸

蝦皮嗨買「5盒+2大包日用品」不到200！讚嘆文一出...網狂歪樓朝聖

「狂操作4台ATM」被急拉角落　人夫哽咽一句！行員尷尬：不好意思

雄獅搶下台鐵「鳴日號」觀光列車經營權　跨年、元旦有望搭到

比霓虹罕見！士林竟出現「雙層彩虹」　挖出2年前奇蹟照：有5道

全台205位人醫會成員　台東仁愛之家洗牙義診

善耕365／ 內湖必吃美食！　心智障礙者用心手作挑戰每個人味蕾

折回家拿文件！目睹女友「猛踹老狗洩憤」他氣炸：要多惡毒才可以

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

文化部新增8位人間國寶！登陸3項傳統工藝　數量創歷年來新高

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

柳丁盛產價格低　農委會啟動「小果收購每公斤8元」目標12500公噸

蝦皮嗨買「5盒+2大包日用品」不到200！讚嘆文一出...網狂歪樓朝聖

「狂操作4台ATM」被急拉角落　人夫哽咽一句！行員尷尬：不好意思

雄獅搶下台鐵「鳴日號」觀光列車經營權　跨年、元旦有望搭到

比霓虹罕見！士林竟出現「雙層彩虹」　挖出2年前奇蹟照：有5道

全台205位人醫會成員　台東仁愛之家洗牙義診

善耕365／ 內湖必吃美食！　心智障礙者用心手作挑戰每個人味蕾

折回家拿文件！目睹女友「猛踹老狗洩憤」他氣炸：要多惡毒才可以

前方有高乘載！他「後座出奇招」：真的過了　網看新乘客全傻眼

蕭秉治長文告白逼哭鼓鼓　五月天阿信讚：團員就是沒有血緣的兄弟

陳淑芳出身「金礦世家」超狂！警官表弟揭兒時暖舉…獲封九份之光

文化部新增8位人間國寶！登陸3項傳統工藝　數量創歷年來新高

最美飯店票選開跑！連2屆冠軍「台東日暉」退出：讓更多飯店被看見

黃國倫生日老婆甜送450萬吉他！　羅大佑一聽：你是逼我換老婆嗎？

10月房貸利率終結連4凍！利率微升至1.367%

陸媒分析亞美尼亞戰敗原因　採購更多「中國武器」結局大不同

換季必看！肌膚不穩謹守「3字訣」，敏感、脫屑不再來

民銀「金飯碗」不輸公股！預計注入千名新血　玉山銀行起薪36K

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

2規則逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是

女友譙「看皮卡丘」超幼稚　網：男的問題

兩波變天！今狂跌8度3縣市大雨　周末更強冷空氣探14度

男友玩姐妹丼！吳夢夢愛多人運動

入秋最強冷空氣「低溫16°C」時間曝

他面交PS5尬問「多訂嗎」　真相曝光秒鼻酸

壽星被「綁上鋼管車」慶生　遊街笑瘋萬人

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

好市多黑五戰況曝「最多人搶249元神物」

台灣被南韓超車　網點致命傷：韓人全做到

更多熱門

相關新聞

家裡出現一樣的狗！牠氣炸撲鏡子

家裡出現一樣的狗！牠氣炸撲鏡子

這是被自己迷暈的表現嗎？花蓮有隻1歲大的紅貴賓ㄅㄨˊ阿很搞笑，這天牠突然發現家裡冒出一隻狗，奇怪的是，這隻狗跟牠長得一模一樣、身高也一樣。這下ㄅㄨˊ阿超生氣，開始對鏡中自己狂吠，沒想到叫了一會兒，開始坐下來跟裡面的狗狗聊天互看。

男大生宿舍樓下嘶吼6小時求復合！女生堅決不下來

男大生宿舍樓下嘶吼6小時求復合！女生堅決不下來

問誰要幫忙？整坨汪店長搶遞菜單

問誰要幫忙？整坨汪店長搶遞菜單

回家發現整疊衛生紙！兇手躲椅下

回家發現整疊衛生紙！兇手躲椅下

祖憂吉孫睏嘸好　放腿輕拍哄入眠

祖憂吉孫睏嘸好　放腿輕拍哄入眠

關鍵字：

女友情侶寵物男友Zuvio

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／台中驚傳2死桶屍案

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

高嘉瑜閨房照曝光！網看枕頭傻：口水漬？

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

小鬼黃鴻升新歌《地球上最無聊的下午》超催淚！

只欠幾千塊…16歲少女被塞入桶！3年後才找到

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

台中桶屍案！16歲少女遭強酸溶屍　被滅口原因曝

即／F-16飛官失聯…同隊機工長自縊亡！相驗結果出爐

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面