折回家拿文件！目睹女友「猛踹老狗洩憤」他氣炸：要多惡毒才可以

▲原PO發現女友趁他出門時踹狗。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的很過份，我不是那種會這麼衝動的人，但這次我真的是氣不過！」一位男網友在論壇《Zuvio 校園》貼文「女友被我發現偷踹我狗」，文中表示他因為公司臨時有事出門一趟，下樓發現文件沒帶，回家一趟卻意外發現，女友竟然正在踹他養的狗，讓他氣炸分手「要有多惡毒才能做出這種事？」

這位男網友文中表示，平時跟女友分隔兩地，最近對方來找他，但因為公司臨時有事要出門一趟，就請女友在家等他，承諾很快就回家了。結果走到一樓的時候，原PO發現有文件沒帶，趕快用跑的回房間拿，「就當我要開門時，就聽到我的狗在哀嚎，一打開門，發現女友竟然瘋狂踹她！」

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▲男網友馬上分手處理。（示意圖／Pixabay）

原PO看到這一幕氣炸，直接衝過去把女友推開，並大聲斥責女方，「她開始哭著解釋，說她不是故意的，只是想洩憤。」男網友當下忍不住罵對方，「心情不好我能理解，但妳拿一個十幾歲的老狗來洩憤，這樣不對吧？？沒發現牠完全不能反抗妳嗎？」忍不住在心裡OS「要有多惡毒才能做出這種事？」

說完這些話後，男網友就馬上跟女友提分手，並把女子趕出他家，也心疼地說「不敢想像之前我不在時，她是怎麼欺負我的狗的」，說他對狗狗感到很抱歉，這麼晚才發現這件事，讓牠受了傷害。最後直嘆「人真的不能只看外表，因為她往往都會出乎你的意料。」

貼文一出，其他網友也狂批，「這種人之後也不會有同理心，一切都為自己好，因為她無法忍受委屈，一定要發洩出來」、「動保團體勒？快點調查啊」、「會虐待動物一律建議分手」、「絕對分，洩憤不會自己去撞牆嗎」、「我是女生還是建議分手比較好。」