開門目睹親弟做壞事　哥驚見「手機畫面是自己女友」...傻眼崩潰

▲男網友日前返家，打開房門驚見弟弟正在DIY。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）



記者曾羿翔／綜合報導



一名男網友表示，平常很少能與親弟弟見面，日前自己突然回家，打開房門看見弟弟正在看手機DIY，但他赫然發現自己的女友照出現在手機螢幕上。此事讓原PO相當崩潰，當下馬上關門直說抱歉打擾，事後上網提問「該跟弟弟說不要再看了嗎？」引起許多網友熱議。



原PO在論壇「Zuvio 校園」表示，自己因為在外地讀書的關係，一個月大概才回家一次，回家的時候弟弟剛好也都去補習，不然就是去阿嬤家住，所以已經很久沒見到弟弟了，但就在上禮拜回家時，心想弟弟終於在家，想知道弟弟在幹嘛，結果一開門「目睹弟弟在看手機DIY」。

▲該男網友崩潰表示，自己女友的照片竟出現在弟弟的手機螢幕上。（圖／記者陳俊宏攝，示意圖。）



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該網友還說，打飛機這件事很正常，畢竟弟弟都升上國三了，不打飛機才奇怪。不過該男網友竟然發現，自己女友的照片竟然出現在弟弟的手機螢幕上。

網友崩潰表示，弟弟明知道這是他女友，「我馬上關門，接著說抱歉打擾了」，接下來2天他們都互相假裝什麼事都沒發生，「但我真沒想到這種奇怪的事會發生在我們家，我該跟弟說不要再看了嗎？ 還是讓他繼續這樣下去？」

貼文引起許多人留言回應，有人就安慰原PO「表示你眼光很好」、「國中生太衝動了吧！弟有自覺的話，應該也尷尬，你就先保密再觀察吧」；也有人提問「到底要怎麼看照片尻？好厲害」、「你女友是網紅嗎」、「當然要講啊！哪天你女友被搶走也不奇怪」。