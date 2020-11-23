影／新店半夜「跨年煙火」...轟天雷齊發連炸！知情住戶氣炸曝內情

記者黃宥寧／台北報導

新北市新店區一處住宅22日晚間出現連續火光及爆炸聲，鄰居在臉書社團反映，許多附近居民無奈表示這半年來已經多次聽見放鞭炮聲。警方調閱監視器火速將邱姓嫌犯到案說明，辯稱過年期間買的煙火，因為好玩才會開車來施放；但他疑似是因為與社區裡的女住戶因車禍賠償引發官司，才會想惡作劇。訊後警方依刑法公共危險罪及違反社會秩序維護法懲處。

▲新店住宅區半夜放鞭炮 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

居民在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》表示，22日晚間9時於新店交流道旁中興路一段社區樓下，不斷傳出劈哩啪啦聲及陣陣火光。文章一PO，許多居民都在下面回應，放鞭炮快變新店日常了嗎？也有人無奈表示，隔天要上班上課，小孩都被吵醒了；也有民眾氣憤說，這次放鞭炮已經是這個月第3次，前2次都凌晨2點左右放3聲，但這晚是放最多次，以為是放煙火呢！

▼民眾氣憤表示這是這個月第三次了，以為放煙火。（圖／翻攝自Facebook／我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

鄰近社區知情住戶向《ETtoday新聞雲》記者表示，這根本就是一場私人恩怨，卻拖累附近鄰居的惡劣行為。知情住戶Q先生表示，他們該社區有位藍姓女住戶，因為2年前被這次放鞭炮的嫌犯騎腳踏車撞到，對方在當下已經立刻送她到醫院也包紅包致歉，但藍女過陣子後卻索討6萬元醫藥費，對方不肯，藍女甚至錄音及對他提告，因為官司糾紛，整起放鞭炮惡作劇就此展開。

Q先生表示，對方為了想惡整藍女，甚至到該社區租屋。而這場放鞭炮大戰，從今年農曆年就展開，這期間一周放一至兩次，有陣子都沒過來放鞭炮，以為他們糾紛已經解決，可以還大家居住安寧，沒想到22日晚上竟火力全開，30發鞭炮連放。

警方22日當晚接獲報案，火速到達現場，發現有一箱燃放煙火殘渣共12盒，但人早已逃離現場。警調閱監視器，發現案發地點旁有一輛可疑小客車，立刻通知車主到案說明。

▼警方到現場發現12盒鞭炮煙火，調閱監視器將嫌犯通知到案說明 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

邱姓嫌犯於到案時辯稱，與網友相約在中興路一段，但網友和他更改時間沒碰到面，所以才一時興起，把過年期間購買的煙火拿出來施放。警方認為不單純，據查得知邱嫌疑似與附近住戶藍女（64歲）於2年前因車禍賠償問題引起官司糾紛，邱嫌多次以傳訊息方式恐嚇藍女，藍女也多次提出恐嚇告訴。但邱嫌矢口否認與住戶有糾紛，訊後仍依公共危險罪及違反社會秩序維護法送辦。

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