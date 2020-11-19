她收超速紅單3500...騙趕公務獲撤單　遇「半澤直樹」檢察官慘了

▲蔡姓女技工駕駛公務車出勤返回途中超速，遭開3500元罰單，她謊稱趕公務行程獲撤單。（圖／視覺中國）

記者黃宥寧／台北報導

基隆市政府工務處一名蔡姓女技士，日前駕駛公務車返回辦公室途中超速，遭開3500元罰單，竟向警稱「我趕公務行程」並要求撤單。成功撤單後，她以為神不知鬼不覺，過沒多久遭檢舉。台北地檢署認定她涉犯詐欺、偽造文書罪；但考量她自首並將罰單繳清，予緩起訴1年，但須繳罰單的10倍、3萬5000元給國庫。

蔡姓女技士於今年2月間駕駛工務處的公務車出外勤，回程因超速遭測速相機拍下，收到3500元罰單。因公務車一旦違規一律先行舉發，移送管轄機關裁處，遭舉發單位收到罰單後，如確認屬執行公務，於檢附證明文件經審核後即可撤銷。但蔡女卻於收到罰單後，不想繳交罰款，竟自己打報告稱自己因為還有公務行程得趕，所以才會超速被取締。

基隆市警局收到蔡女撤銷罰單申請文件以為屬實，就幫蔡女發函至監理所銷單。蔡女以為順利躲過免罰，不料卻遭人向廉政署檢舉。



檢方認定蔡女涉犯詐欺罪、偽造文書罪章當中的使公務員登載不實罪。蔡女於偵查時坦承不諱，並乖乖將超速罰單繳清，檢察官以她自首犯行予緩起訴1年；但身為公務員卻做出壞榜樣，要求她以罰單10倍的3萬5000元，繳交國庫。

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