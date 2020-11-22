新北建案落實紅火蟻防治　專管中心洪勝雄：民眾安全住新屋

▲執行紅火蟻防治措施，於防治地點插上警示旗，圍起封鎖線以策安全。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區建案2020年10月間開工前發現紅火蟻入侵，危害面積達0.5公頃，因此建商立即通報新北市政府紅火蟻專管中心協助防治，防治完成後20天，由國家紅火蟻防治中心進行複檢，確認該地無紅火蟻，同意其解除土石方管制，建商也將持續防堵，讓民眾新居落成無蟻害。

新北市紅火蟻專管中心表示，入侵紅火蟻時常伴隨植栽、土石搬運進行擴散，因此建築工地也是紅火蟻侵害的熱點。以新北市建案為例，在通報後發現入侵紅火蟻，各施工現場配合新北市工務局，執行紅火蟻防治措施，防治行為包括：於防治地點插上警示旗，圍起封鎖線以策安全、採取二階段處理法，施撒觸殺型藥劑搭配絕育餌劑進行有效防堵，經過20天的防治、監測。

▲紅火蟻。

新北市紅火蟻專管中心及國家紅火蟻防治中心派員前往現地勘查確認無紅火蟻後，同意該建案解除紅火蟻土方移動管制，讓施工人員得以安全無虞的工作，建商也將持續防堵入侵紅火蟻，確保民眾往後的新居免於紅火蟻的侵害，2020年截至10月止新北市已有102件建案完成紅火蟻防治解列。

新北市紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄表示，為達成新北市「都會解列，偏鄉圍堵」之紅火蟻防治目標，專管中心落實紅火蟻之勘查、管制、防治、監測、解列等作為，逐漸縮小新北市紅火蟻侵害面積，還給市民朋友安居樂業的土地，也請民眾若發現疑似紅火蟻請立即通報，養成正確的防治觀念，別踩踏、驚擾紅火蟻丘，以防叮咬及蟻害擴散。

洪勝雄說，提醒民眾若發現疑似入侵紅火蟻，可撥打國家紅火蟻防治中心防治專線：0800-095-590，也可至國家紅火蟻防治中心網站進行線上通報，另外新北市民可撥打1999、02-2960-3456，將有專業防治人員協助處理。

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▲新北市紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄表示，請民眾若發現疑似紅火蟻請立即通報，養成正確的防治觀念。