2020新北耶誕惜食分享節　農業局邀您一起惜食留言抽大獎

▲哈芒狗是農業局合作網路店家，商品以果乾和果醬為主，老闆為顧客健康，果乾無另外加糖。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為了推廣惜食理念，將於12月5日及6日下午2點至6點，在板橋車站站前廣場舉辦「2020耶誕惜食分享節」，首波宣傳已於11月20日在「新北市農業局−稼日蒔光」臉書社群上刊登活動懶人包訊息，民眾至12月6日中午止，凡於貼文下方按讚並留言，即有機會獲得價值450元惜食店家兌換券（限指定店家使用）限量60組。

新北市農業局自2015年起，每年均搭配新北歡樂耶誕城辦理「耶誕惜食分享節」，邀請大眾參與共煮共享活動，至今已經邁入第六年了。今年主題是「惜食國際村」，希望透過多元化推廣惜食理念，讓民眾參與惜食運動、養成惜食觀念和習慣。

農業局表示，今年首波宣傳活動將於11月20日開跑，民眾至12月6日中午止，只要到「新北市農業局−稼日蒔光」臉書社群，在本次活動影片貼文下方按讚並留言，即有機會獲得價值450元農業局合作之惜食分享餐廳−哈芒狗的果醬兌換券一張。

▲2020新北耶誕惜食分享節。

農業局說，哈芒狗是農業局合作網路店家，商品以果乾和果醬為主，老闆為顧客健康，果乾無另外加糖，果醬也僅添加少量砂糖及檸檬汁，過程中均無摻入其他人工添加物，嘗起來甜而不膩，除了可搭配麵包食用，也可以做為沙拉佐醬。

另外，今年配合「惜食國際村」的活動主題，耶誕惜食分享節除了秉持以往的共煮共享活動，今年還邀請粩泰泰、食旅光廚房等多家特色惜食餐廳、農友、新北市八里新住民關懷協會及新北市客家文藝交流協會帶來各國特色料理餐點，也首度邀請荒野保護協會響應活動，現場將有環保闖關活動及多種周邊活動。

農業局長李玟表示，今年民眾除了可品嘗美味料理外，現場也有異國格外品料理DIY體驗，希望透過料理互動方式，讓大眾體驗格外品料理的多樣化，以增進對惜食理念的認識與支持，也希望大家以實際的行動至現場支持惜食分享餐廳。對惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注店家最新資訊及惜食新知。

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