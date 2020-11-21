2020中風防治路跑　引領病友一起跑入陽光感受生命美好

▲腦血管疾病防治基金會與奇美醫學中心攜手合作，在奇美博物館園區舉辦「2020中風防治路跑」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

腦血管疾病防治基金會與奇美醫學中心攜手合作，為讓更多民眾瞭解造成中風的兩大隱形殺手「心律不整」與「頸動脈狹窄」，以及三高的健康管理，21日在奇美博物館園區舉辦「2020中風防治路跑」活動，透過路跑活動全程，由護理人員陪伴鼓勵病友走出戶外，參與活動開拓積極正向的人生態度。

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奇美醫學中心護理部督導蕭素秋及腦血管疾病防治基金會主任甘玉玲指出，84歲潘元石老師，曾任奇美博物館館長，有高血壓、高血糖、高血脂病史，因2020年8月13日時閱讀書籍起身後，發現講話口齒不清、嘴角歪斜且左手跟左腳無力，至奇美醫學中心急診後診斷為腦中風導致左側偏癱，住院近半個多月後出院返家，持續復健及中醫治療，目前已漸漸能走出戶外。潘元石老師表示，自己的母親也是因為中風臥床，還好自己及家屬警覺性足夠，來得急就醫才未導致更大的遺憾，希望藉由自身的經歷來呼籲腦中風的重要性！

腦血管疾病基金會董事長高明見及奇美醫療體系秉持關懷民眾與醫護理念，鼓勵病友與家屬從家裡走出戶外、跑入陽光，一起用愛陪伴需要被關懷的民眾邁向健康，同時藉此活動讓醫療同仁在忙碌工作之餘，感受愛與生命的美好，而與會的每位參賽者發揮創意運用愛心小物裝飾，讓活動愛心滿溢。

國內疫情雖穩定，但國際疫情仍然嚴峻，中風防治路跑活動為顧及活動品質，人數限制1000人，但實在抵擋不住眾多公益團體及病友熱情參與共襄盛舉之下，從開始報名短短幾周內參加人數早已額滿，到活動開辦前仍不斷詢問是否還有名額，反應熱絡。

當日活動由腦血管疾病基金會董事長高明見與奇美醫學中心院長邱仲慶領銜下，和所有的路跑民眾做健康操暖身來揭開序幕。接續，引人吸睛的是由腦血管疾病基金會董事長高明見與奇美醫學中心院長邱仲慶等人一同鳴笛，先後起跑的是活力組（12KM）、健康組（6KM）、以及腦血管疾病基金會董事長高明見與奇美醫學中心院長邱仲慶親自領跑陽光組（1KM）的路跑活動。

旭日東昇，各組路跑選手都在朝陽下緩步跑動，盡收眼簾的是奇美博物館的景色風光，猶如在眾神的祝福懷抱中，都令人覺得幸福。中風防治路跑活動結合奇美博物館高尚又不失時尚的藝術景觀，這波瀾壯闊場景令人感動。

除路跑活動，中風防治路跑活動的重頭戲是為推廣「中風防治」及「健康促進」，自當天上午8時起，奇美醫學中心自發性發起健康促進攤位：腦中風中心、中醫部、長照、家庭醫學部、癌症篩檢站、急診室…等單位。提供身體組成分析檢測、中風衛教、一氧化碳檢測、口腔黏膜檢測、中醫養生…等，猶如辦一場嘉年華會般的醫護市集。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫療體系全體同仁不僅展現了醫護專業，用實際的行動傳遞愛和健康給病友與民眾，讓參加的病友與民眾都可以沉醉在古典優雅的奇美博物館環境中，在草地環抱享受野餐欣賞音樂、舒緩身心又同時吸收健康資訊，讓生命更美好！

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