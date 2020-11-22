新北推近郊生態小旅行　第三梯新店和美山22日開始報名

▲新店和美山近郊生態小旅行，第3梯次11月22日開始報名。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府辦理將於11月28日辦理第3梯次新店和美山近郊生態小旅行，現場將安排新北市自然生態保育志工導覽解說，新店和美山又名碧潭山，是由和美礦場得名。和美山步道入口位於新店碧潭西岸，鄰近碧潭東岸及碧潭吊橋，步道最高處約海拔152公尺，全程約為600公尺，是條適合全家老少共遊的步道，讓參與的民眾更認識我們周遭的自然環境，進而愛護自然生態。

農業局表示，和美山步道上方分為兩條路線，分別為：藍色水岸步道及綠色親山步道，一條飽覽水岸風情，一條體驗山林綠意；和美山山頂整個碧潭風景區以及新店溪沿岸風光一覽無遺，天氣條件好時，可遠眺大臺北盆地及101大樓。於半日活動結束後，可步行至碧潭遊覽或是至東岸新店老街，品嚐在地美食。

▲豐富蝴蝶生態。

農業局長李玟表示，辦理近郊小旅行，提供民眾於假日時能夠透過搭乘捷運、火車或是公車等大眾運輸工具即可抵達的近郊景點，體驗大自然的風情以及新北市自然生態保育志工現場導覽解說；另外2021年度將從3月起在八里挖子尾、淡水紅樹林、土城朝山步道、三峽鳶山步道、新店河濱公園、樹林大同山步道、鶯歌孫龍步道、浮洲人工濕地、鹿角溪人工濕地等景點安排近郊小旅行，歡迎市民朋友報名參與。

11月28日第3梯次新店和美山生態小旅行，將於11月22日凌晨起接受民眾網路報名，限額60人，額滿為止，報名時需詳實填寫報名資料以辦理平安保險，不另收取費用，報名民眾需自行於指定時間、地點集合，亦可洽新北市政府農業局陳先生：02-2960-3456 分機3114詢問，亦可至新北市政府農業局臉書粉絲團「稼日蒔光」留意相關訊息。

新北市近郊生態小旅行第3梯次報名網址：https://reurl.cc/EzNVdn

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▲和美山食草蜜源生態導覽。