▲鶯歌西鶯里銀髮共餐防疫到位，侯友宜為長者夾菜慶生同樂。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜20日前往鶯歌西鶯里為長者慶生，共餐時還一同與里長蘇炳輝為長輩們夾菜，貼心之舉讓現場爺奶直呼溫暖，場面歡樂溫馨。此外，為強化秋冬共餐防疫，現場也備齊口罩、酒精、消毒水，確認活動中心內通風情況及社交距離，且不吃桌菜並使用個人專用餐具，防疫步步到位，讓長者用餐好安心。

「家有一老，如有一寶」，侯友宜表示，新北市十分重視長輩們，每一位長者都是市府心中的寶貝，市府也持續倡導高齡友善環境，推動在地就養、在地樂活，如今鶯歌已達成里里皆有銀髮俱樂部目標，共餐據點有23處，更有社區整合型長照服務，且持續推動新北動健康，以運動取代醫療。

侯友宜說，長者們透過共餐和里鄰互動、分享經驗，以快樂的心情午餐更有助食欲和營養吸收，比在家吃飯配電視更加美味提香。

▲每道佳餚都是里長協同里內志工一起烹煮，八菜一湯、甜點還有新鮮水果。

西鶯里長蘇炳輝表示，里內每月定期辦理1次銀髮族共餐，今年已邁入第4年，共餐經費由里辦自籌，除了利用善心捐款，另也透過資源回收收入及志工們自製自銷的黃金泡菜與普洱茶葉蛋收益，豐富共餐菜色，每道佳餚都是里長協同里內志工一起烹煮，八菜一湯、甜點還有新鮮水果，都是為了讓長者吃得更健康、更豐富。

民政局長柯慶忠表示，蘇炳輝里長連任兩屆，優質服務大家有目共睹，不僅常和地方民代及社團共同協助活動，更致力於里內環境維護，連續於2018年及2019年獲頒五星級里環境認證。

隨著時序入冬，全球疫情尚未舒緩，侯友宜最後除了祝福所有參加共餐的長者們歡喜用餐，也提醒大家平日的防疫措施切不可輕忽，將防疫日常化，落實新型態安全生活模式，市府也會以戒慎恐懼態度持續防疫工作，守護每一位新北市民。

► 美麗最大的祕密

東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

▲侯友宜表示，新北市十分重視長輩們，市府也持續倡導高齡友善環境，推動在地就養、在地樂活。