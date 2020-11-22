2020新北玄天上帝文化祭　500神尊泰山捷運公園祈安賜福

▲「2020新北玄天上帝文化祭」於11月20日起在泰山捷運公園熱鬧展開。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2020新北玄天上帝文化祭」於11月20日起在泰山捷運公園熱鬧展開，吸引許多信眾前來祈福及參與活動，並開心將限量祈福小燈籠、好運抱枕、平安悠遊卡等玄天上帝文創小物帶回家，市長侯友宜22日晚間出席活動，向來自北中南各地的500尊玄天上帝祈求市民安居樂業。

侯友宜表示，玄天上帝文化祭活動迄今第7屆，每年在玄天上帝得道昇天紀念日（農曆九月九日）前後，新北市道教玄天上帝會邀集全臺灣上百家供奉玄天上帝宮廟熱鬧展開慶祝，感謝各參贊宮廟秉持玄天上帝慈悲濟世精神，發揚玄天上帝信仰力量，庇佑國泰民安。

▲新北市長侯友宜22日晚間出席「2020新北玄天上帝文化祭」，祈求市民安居樂業。

新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，玄天上帝文化祭，經擲筊方式輪辦，今年值年爐主為新莊玄合宮，特別邀請侯市長故鄉祀奉玄天上帝的嘉義朴子配天宮及朴子北極殿一同會聚為市民祈福，活動並結合「公益」及「孝親」主軸，彰顯玄天上帝孝道精神及公益慈善正能量。

今年文化祭除傳統科儀並有歌仔戲、繪畫比賽、搬搬樂、孝親洗腳、轉好運等活動，還送出限量祈福小燈籠、驅邪小令旗、好運抱枕、平安悠遊卡等獎品及獎金，連日來吸引大小朋友闔家溫馨同樂，體驗活潑有趣的玄天上帝文化。

▲現場邀全臺灣上百家供奉玄天上帝宮廟熱鬧展開慶祝。

其中，親子趣味活動「親子搬搬樂」及「繪道寫生比賽」，報名秒殺，尤其「親子搬搬樂」比賽，許多剛學會走路的小朋友，在爸媽使盡渾身解數召喚中，努力抱著抱枕搖搖晃晃往前衝，認真模樣，萌翻全場，還有小娃兒途中抱枕掉了好幾回，急得場外爸媽驚呼聲此起彼落，相當緊張刺激。

另外，現場也搭有消災祈福平安橋，許多民眾特別走過平安橋後領取祈福卡向眾神明祈願，希經法會加持保庇祈願成真。現場還設有庇護工場及弱勢團體攤位，以及免費視障按摩，讓大家祈福同時愛心助弱勢。

民政局長柯慶忠表示，玄天上帝也就是民間俗稱的「上帝公」、「帝爺公」，相傳能袪除瘟疫、趨吉避凶、消災解厄、庇佑合境平安，玄天上帝文化祭已成為本市特色宗教盛會之一，這次活動除將宗教文化融入公益元素，並完善防疫措施，每日還提供100份防疫包，讓民眾參與活動不忘防疫。

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