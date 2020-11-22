國民黨成功號召萬人「反萊豬遊行」　民進黨籲：停止政治操作

記者黃巈禾／台北報導

2020秋鬥遊行22日下午登場，以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，國民黨和民眾黨也號召民眾走上街頭。對此，民進黨晚間表示，尊重人民參與集會遊行的權利，傾聽民眾意見，並願盡最大努力促成朝野理性對話，也期盼國民黨等在野黨，回歸國會理性討論，讓攸關人民權益與台灣對外經貿發展重大的相關政策得以在國會獲得充分討論。

▲朱立倫、江啟臣、馬英九、吳敦義等人出席秋鬥遊行，主張「反萊豬，護食安」。（圖／記者李毓康攝）

民進黨指出，對於放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口，民進黨立場始終一致，依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業，就在相關的行政命令送到立法院後，民進黨不但支持將開放美豬牛的行政命令，從備查改成審查，且行政院長蘇貞昌也向國會進行專案報告，並與相關部會首長接受朝野立委們的質詢監督，呼籲國民黨應停止政治操作，回歸理性討論，摒除政黨利益的盤算，以合作取代對抗，一同讓台灣在國際上更有信用，跟世界各國接軌。

對於部分群眾「反中天關台」的訴求，民進黨則表示，多次說明NCC為獨立機關，依法六年一次須進行換照審查，為民眾把關，對其專業審查，朝野政黨應予以尊重，不應政治干預、甚至透過媒體公器攻訐NCC委員及鑑定人之專業意見。

民進黨強要，新聞媒體具有公共性、公益性，誠如無國界記者組織所強調，由獨立審查機關對更換電視台執照進行的定期審查，在民主政體是標準的作業流程，並未涉及侵害新聞自由，再次呼籲，朝野應尊重獨立機關NCC委員專業審查的決定。

民進黨重申，集會遊行屬於人民的憲法權利，民進黨會更努力聆聽人民意見，亦希望在野黨也能重回國會理性討論的場域，讓朝野合作，共同為國家長遠利益、台灣與世界接軌和人民健康努力。