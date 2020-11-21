4歲女童遭同學持棍性侵4個月！班導心寒離職　檢警徹查結果大逆轉

▲五股女童疑似遭到性侵，母親在臉書貼文痛批，園方出示監視器澄清。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市五股區一名母親指控，就讀幼稚園中班的4歲女兒被同學壓住四肢，再用繩子綁住鼻子跟脖子，接著拿棍子狠戳下體，性侵時間長達4個月！且班導師是幕後主使者，並警告女童不能回家告訴爸爸媽媽，才換褲子及擦藥。對此，班導師否認犯行並離職；檢警調查後結果大逆轉！

該名母親去年4月間在臉書社團「我是五股人」貼文說，「今年2月28日我母親在晚上9點左右，幫我就讀幼稚園中班的長女洗澡時她大哭，她說同學用棍子戳她下體。因事情嚴重，今年3月4日早上10點許到學校，班導師否認此事並馬上辭職。園方不讓我們看監視器。下午14時許由德音派出所警員陪同至幼兒園，說228之前監視器被掩蓋看不到。」

▲母親貼文控訴。（圖／翻攝自臉書我是五股人）

她還說，「3月4日晚上7時許回到家，才知道當天早上又被戳，班導師幫她換褲子及擦藥，並用棍子打她的頭、罵她呆子做丟臉的事，並警告不能回家告訴爸爸、媽媽。動手的男同學說：『回家跟媽媽說戳十下、不說戳五下』過了幾天再問什麼時候開始戳，長女說生日當天也被戳。最遲就是去年11、12月及今年1、2月和3月4日，長達4個月以上。我想長女被戳下體全校老師一定知道，長女說天天被戳慘叫不會引人側目嗎？」

她提到，「3月11日早上10時再次詢問筆錄，心理醫師、社工幫忙問出：一名女同學壓左手、另一名女同學壓右手、另一名男同學壓左腿、第三位男同學壓右腿、主導的男同學拿老師棍子戳生殖器，有時在教室、有時在廁所戳。此時警方調回監視器只能看到3月26日早上8點至11點長女畫面是空白，但其他地方還是有畫面。長女說：帶頭的男同學很用力先推倒她在地上讓她很痛，用繩子綁她的鼻子及脖子，他們用五條繩子綁住長女。」

●真相大翻盤

園方回應，並無家長指控的情形，並已提供相關資料供警方及教育局參酌，園方管理處特助解釋，今年 3月4日早上10點30分，女童的父母至園所教室用強勢方式質問A孩子，A孩子表示沒有印象，當班老師也表示沒有印象，但父母咬定A孩子性侵他的女兒（兩個小朋友都4歲多），並於下午1點在未通知本園情況下，直接帶警察到園。

▲園方負責人出面回應。（圖／記者陳雕文翻攝）

教育局隨即也派人也趕來暸解情況，並寫了報告，報告上明確寫了「疑似性騷擾」而並非性侵；警方與教育局承辦人離開後，女童父母帶女童去醫院驗傷，但驗傷單表示，左陰唇微紅未腫，但不一定為異物造成，可能與潮溼、過敏或清潔程度相關，且處女膜完整，也就代表沒有性侵情事。

為求謹慎，檢警調閱監視器，看了家長控訴性侵發生日的影像，未發現女童遭集體霸凌或性侵，都是與同學上課、用餐、午睡、玩耍的片段，也查無班導涉案，研判女童的說詞，較可能是遭家人誘導，因此對班導處分不起訴，日前高檢署駁回再議，全案確定。而被送少年法庭的4名幼童也裁定不付審理。

為求謹慎，檢察官依職權聲請再議，高檢署駁回，全案確定；班導面對家長指控，否認犯行後心寒離職，而幼兒園向家長提出名譽損失求償並強調，「不要因爲你個人的言語攻擊，抹煞團隊長久建立的口碑與努力！」