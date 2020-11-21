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丘沁偉性侵案延燒！「前議員獨子」現身駁指控：把他當笑話看就好

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記者邱中岳、莊智勝／台北報導

有「暖聲熊男」之稱的馬來西亞籍旅台歌手丘沁偉官司纏身，不只先前爆出吸毒、詐騙募資等醜聞，如今又捲入性侵未遂糾紛。台北市前議員獨子Y男控訴，丘將他騙往旅館開房間，意圖發生關係未果，最後在他身旁自瀆；然而這段指控卻遭丘否認，反控是Y不斷糾纏，揚言將提告誣告、妨害名譽。今（21日）Y男也現身做出說明，對於丘的控訴一笑置之，還要現場媒體「把他當笑話看就好」。

▲▼台北市前議員獨子Y男控訴馬來西亞籍歌手丘沁偉性侵。（圖／記者邱中岳攝）

▲台北市前議員獨子Y男今現身，一一駁斥丘沁偉說法，並要在場媒體「把他當笑話看就好」。（圖／記者邱中岳攝）

這起性侵疑雲案情相當複雜，Y男解釋，起因為他先前使用交友軟體，並認識一名女網友，但事實上該女是丘沁偉所假扮，2人相約見面時，丘還以工程師身分赴約，因丘言談誠懇、且承諾要免費幫他架設網站，Y才不疑有他持續與丘接觸。

Y男控訴，2人第二次見面時，丘沁偉因知他有憂鬱傾向，並且在服用相關藥物，因此便拿出瓶裝水煙供他吸食。Y表示，丘沁偉疑似在水煙中摻了毒品安非他命，他吸了以後整個人瞬間變得很有禮貌、意識感覺也很創新，像是變了個人；隨後丘沁偉還將他誘騙往汽車旅館開房間，並要求他脫衣發生關係，但Y堅決不從，丘最後也未硬上，在旁自瀆洩慾後雙方不歡而散。豈料自此之後，丘態度大變，將原先說好、已經架設的網站、網域強佔拒不歸還，因此Y憤而提告詐欺、妨害電腦使用、妨害性自主等罪。

昨（20日）丘沁偉接受《ETtoday新聞雲》採訪時駁斥Y男指控，強調是Y不斷糾纏騷擾，自己根本就沒有性侵、強暴，甚至當Y男在咖啡廳完整露出生殖器時，「我連碰都沒有碰！」丘沁偉還反控，Y除了架設網站後拒不付款外，平時還經營色情按摩，甚至偷拍性愛影片，內容還出現未成年少女；說到激動處，丘一度哽咽落淚，「如果是我家人受到這樣傷害的話……，我沒辦法想像！」隨後丘於昨日下午前往台北市婦幼警察隊報案，並反告Y誣告、強制、恐嚇、妨害名譽等罪。

▲▼馬來西亞籍歌手丘沁偉遭控性侵。（圖／記者黃宥寧攝）

▲丘沁偉昨受訪時強調自己沒有性侵，反控是Y男不斷主動糾纏騷擾。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，今（21日）Y男前往婦幼警察隊查詢自身驗尿結果，面對媒體訪問時侃侃而談，還要大家「把他（丘）當笑話看就好」。Y再次重申，涉嫌性騷的是丘沁偉，「我希望我是最後一個受害者！」

「對於這個人，我不會用歌手來稱呼他！」Y表示，丘曾涉嫌詐欺，騙得募資後MV、專輯並未如期上線，「所以我會稱呼他是，一個吸毒前科、意圖性侵的人！」此外，Y重砲抨擊，形容丘「非常可恥」，「他曾承認他是同志，我尊重社會多元，不反對，但他為了接近我，曾在LINE上說，他最痛恨同志，為了接近一個人，悖離自己的信仰、性向，非常可恥！」

針對偷拍與未成年少女的性愛影片部分，Y表示，這影片是很私人的事，自己有責任要保護所有人，不能把影片外流、讓第三方看到，丘能夠清楚指出，「說明他看過我Google帳號內所有影片，這已經是妨害秘密了；我呼籲，所有跟我發生過關係的女生，我們一起對這個人提告！」Y也承認，「未成年少女影片」確實存在，但他也解釋，該名女子現在已滿20歲，當時自己並不知道她未成年；同時Y也指出，當天與他一同到婦幼隊提告的3名女子，都是去告丘沁偉，「我是帶他們去告丘，不是來告我，（丘）不要講得他好像站在女生那邊！」

▲▼台北市前議員獨子Y男控訴馬來西亞籍歌手丘沁偉性侵。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲Y男出示與遭丘指控「被偷拍」的當事女子對話。（圖／記者邱中岳翻攝）

Y強調，自己從未與丘合作，從頭到尾都是丘主動稱要免費幫忙架設網站，但卻以此為由將他騙往旅館開房間，「我沒跟他發生性行為，他確實也沒有強暴我，但他在我面前打手槍，我告他的是妨害性自主、強制猥褻；現在他要告我誣告，還必須等檢察官偵結不起訴，他嘴巴講講而已！」

而對於丘昨指出的「咖啡廳露鳥」一事，Y坦承當時確實有露，但全都是丘要求，「我沒有完全按照他意思做」；現場記者聽聞後，追問「露到什麼程度？」Y則回應「不方便透露」，表示「違法部份，那時我並不知道，我有做就有做，歡迎他提供相關畫面，如果他能調出影片，那我也沒話說。」針對Y與丘之間、最關鍵的「網站架設」究竟是什麼內容？Y不願說明，僅強調沒有媒介色情、沒有違法，「我不方便說，因為這跟案情無關。」

現在雙方各說各話，讓外界霧裡看花，究竟真實案情細節為何，還有待檢警抽絲剝繭釐清、還原事發經過。

▲▼台北市前議員獨子Y男控訴馬來西亞籍歌手丘沁偉性侵。（圖／記者邱中岳攝）

▲Y強調，從頭到尾都是丘主動稱要免費幫忙架設網站，2人並非合作關係。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼台北市前議員獨子Y男控訴馬來西亞籍歌手丘沁偉性侵。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲Y提供截圖，表示丘還在網路上留言，控訴他「超噁爛」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼台北市前議員獨子Y男控訴馬來西亞籍歌手丘沁偉性侵。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲目前Y已成立自救會群組，包括Y自己在內，共有20人參與其中。（圖／記者邱中岳翻攝）

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