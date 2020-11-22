川普再度要求喬治亞州重新計票！　最新競選團隊聲明曝光

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

根據美國總統川普競選團隊21日最新聲明，要求喬治亞州啟動再次計票，堅稱新一輪的重新計票，必須有簽名比對以及其他重要安全措施。

川普競選團隊聲明指出，如今重點放在確保遵守喬治亞州法律及美國憲法，讓每一張合法選票都納入計算，「如果沒有簽名比對，重新計票將會是一場騙局，再度允許非法選票被計算，猶如首次計票及重新計票那樣虛假，讓我們停止給大眾這些錯誤結果！」

聲明進一步提到，川普及競選團隊會在喬治亞州續戰，追求「誠實」的重新計票結果，因此簽名比對以及其他重要安全措施實屬必要。

此前，喬治亞州已啟動手動重新計票，但州務卿當地時間20日宣布，手動重計近500萬張選票後，確認由拜登勝出；由於拜登是以1萬2670票勝出，差距約為0.25%，因低於0.5％讓川普陣營有權要求再次計票，且相關費用將由州政府支出。

#Trump campaign requests a recount in Georgia. The legal team is pushing for “signature matching and other vital safeguards” for an “honest recount.” pic.twitter.com/rsGtyr2aps — Alana Austin (@alana_austin) November 22, 2020

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