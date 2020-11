川普再度要求喬治亞州重新計票！　最新競選團隊聲明曝光

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

根據美國總統川普競選團隊21日最新聲明,要求喬治亞州啟動再次計票,堅稱新一輪的重新計票,必須有簽名比對以及其他重要安全措施。

川普競選團隊聲明指出,如今重點放在確保遵守喬治亞州法律及美國憲法,讓每一張合法選票都納入計算,「如果沒有簽名比對,重新計票將會是一場騙局,再度允許非法選票被計算,猶如首次計票及重新計票那樣虛假,讓我們停止給大眾這些錯誤結果!」

聲明進一步提到,川普及競選團隊會在喬治亞州續戰,追求「誠實」的重新計票結果,因此簽名比對以及其他重要安全措施實屬必要。

此前,喬治亞州已啟動手動重新計票,但州務卿當地時間20日宣布,手動重計近500萬張選票後,確認由拜登勝出;由於拜登是以1萬2670票勝出,差距約為0.25%,因低於0.5%讓川普陣營有權要求再次計票,且相關費用將由州政府支出。

#Trump campaign requests a recount in Georgia. The legal team is pushing for “signature matching and other vital safeguards” for an “honest recount.” pic.twitter.com/rsGtyr2aps