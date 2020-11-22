美學者：美中需認真討論如何管控台灣問題

▲美國學者認為中美需認真討論台灣問題。（圖／路透，合成圖）



文／中評社

前美國代理助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）呼籲，美中雙方需要認真討論如何管控台灣問題，使之不損害雙方利益。她預期，拜登政府將會有誠意在台灣問題上維持穩定和現狀，關鍵是雙方保持克制，度過今後幾個月的困難期。

現任耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員的董雲裳日前出席卡特中心舉行的「美中關係去向何方」在線對話會，在回應如何處理目前處於危險中的台灣問題時作此表態。作為資深外交官，董雲裳深知台灣問題對於美中關係之敏感性和重要性。

董雲裳指出，台灣問題需要中美雙方更好地管理。美國談論「我們的一個中國政策」，中國堅持一個中國原則。雙方談論關於1979年關係正常化的聯合公報所作承諾，卡特總統參與的美中關係正常化大部分問題與台灣有關。

董雲裳表示，任何美國政府官員都清楚，台灣對於中國是關鍵問題；相信川普政府官員知道，川普總統自己也明白。拜登團隊中那些多年來一直在美國外交政策圈中工作的人更明白這點。真正的問題是，從1979年到現在，這個問題的性質已經發生了根本性變化，在處理台灣問題時，所有這些最初的理解能帶我們走多遠？

董雲裳認為，美中雙方需要坐下來，認真討論如何確保台灣問題發展的方式不會不可變地損害中國和美國的利益。雙方當然都希望避免在台灣問題上發生衝突，但如何管控這個問題，使它不會影響雙方過去40年的工作，這是需要討論的問題。

▲拜登政府的中美、台美政策受矚。（圖／路透）

董雲裳稱，美國非常認真地看待其作用，尤其是美國國會非常認真地對待其感覺作為台灣人民和民主成就指定保護者的作用。當然這並不為中國人民和中國政府所欣賞，因為他們對台灣未來的發展有著完全不同的看法。這是一個非常困難、非常複雜的問題。

董雲裳相信，拜登政府將與中方在台灣問題上打交道的人，將有誠意努力維持穩定和現狀。「所以如果我們能熬過接下來的幾個月，我們就會在這個問題上邁向更好的地方。」她說，“「率地說，我並不認為川普團隊在這個問題上一直都是有善意的，尤其是最近。我希望我們可以顯示出足夠的克制，度過這段時間。」

董雲裳認為，拜登團隊從大選開始到目前為止的行為已經證明，他們對台灣問題的嚴重性有一定的理解，但美國當然感到對台灣人民負有重大責任，這一點不會改變。