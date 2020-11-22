G20承諾將「公平分配」疫苗　少了川普牽制！大膽闊談多邊主義

記者張寧倢／綜合報導

由19個國家與歐盟領導人組成的二十國集團（G20）自21日起，一連兩天將透過視訊舉行第15次峰會。根據G20公報草案指出，多位領導人將於22日達成在全球公平分配新冠肺炎疫苗、藥物與檢測的承諾，以避免較貧窮國家被排除在外，並將延長這些國家的債務減免。

根據路透報導，公報草案中聲明，G20成員國將不遺餘力地確保所有人都能負擔得起，並且公平地獲得這些新冠肺炎的醫療產品，「我們意識到廣泛免疫已成為全球公益事業的一大項目」，將致力於推進全球大流行病的準備、預防、檢測與應對，並持續及時分享透明化、標準化的數據與資訊。

▲2020年二十國集團（G20）峰會21日起在沙烏地阿拉伯以視訊方式舉辦。（圖／路透）

報導指出，各成員國也承諾，將利用一切可用政策來捍衛人們的生活、就業與收入，鼓勵多邊開發銀行之強化，以幫助各國因應危機。不僅歐盟敦促G20年底前挹注45億美元資助較貧窮國家的防疫工具，公報也呼籲民間債權人一同參與債務延期償付計畫，將償債期限延至2021年年中或者更久，因為部份非洲國家、發展中島國，甚至一些中等收入國家可能都受疫情影響而需要減免其債務。

報導認為，公報草案在國際貿易與氣候議題上的態度比往年更加大膽，其原因不免與支持多邊主義的拜登當選美國總統有關。先前，奉行雙邊主義的川普減少對世界貿易組織（WTO）的支持，又威脅世界衛生組織（WHO）進行改革，否則美國將退出WHO，川普政府還曾封鎖G20公報中有關氣候變遷的內容。

據G20公報聲明，現今支持多邊貿易體制與往常一樣重要，我們將努力實現自由、公平、包容、非歧視、透明、可預測以及穩定的貿易投資環境，並保持市場開放，也將尋找出一種能對國際科技巨頭課稅的方式，例如Google、Facebook、Apple、亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）等，讓這些公司繳納公平的稅額，而非從子公司徵稅，而這是一項持續遭川普政府擱置的倡議。