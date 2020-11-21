快訊／共機金馬來亂！　2架運8入侵我西南空域

2020總統大選競選期間，時任國民黨總統候選人韓國瑜曾在造勢現場與支持者高唱軍歌《夜襲》，也讓此首軍歌一時間成為各界關注焦點，爾後更成為韓國瑜競選團隊的主題曲。不過，近日有參與教召的應召員爆料，召訓單位以「政治壓力」為由，在軍歌比賽中將《夜襲》列為禁唱歌曲。