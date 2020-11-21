快訊／共機金馬來亂！　2架運8入侵我西南空域

▲共軍2架運八21日侵擾我防空識別區。（圖／國防部提供）
記者蔡文鈴／台北報導
金馬獎於21日晚間盛大舉辦，但共機仍來擾台！國防部晚間發布最新即時軍事動態，2架運8入侵我西南空域，我空軍立即升空應對。共機11月擾台累計31架次
資料指出，共軍21日派遣1架運8技術偵查機、1架運8反潛機入侵我西南空域，我空軍立刻升空應對，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
根據國防部11月軍事即時動態資料顯示，共機擾台累計31架次，分別為11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次，11月3日運8反潛機1架次，11月4日運9通信對抗機1架次，11月5日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次，11月6日運8遠干機1架次。
另外還有，11月10日運8反潛機1架次，11月11日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次，11月12日8反潛機1架次，11月14日運8遠干機1架次，11月15日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，11月16日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、11月17日運8遠干機、1運8反潛機，11月18日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次以及運9通信對抗機1架次，11月21日1架運8技術偵查機、1架運8反潛機。
▼共機運8。（資料照／國防部提供）