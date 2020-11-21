獨／國軍教召竟以「政治壓力」為由　《夜襲》無辜淪軍歌比賽禁歌

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

2020總統大選競選期間，時任國民黨總統候選人韓國瑜曾在造勢現場與支持者高唱軍歌《夜襲》，也讓此首軍歌一時間成為各界關注焦點，爾後更成為韓國瑜競選團隊的主題曲。不過，近日有參與教召的應召員爆料，召訓單位以「政治壓力」為由，在軍歌比賽中將《夜襲》列為禁唱歌曲。

前高雄市長、時任國民黨總統候選人韓國瑜，曾經數度在2018年九合一大選、2020年總統大選期間高唱《夜襲》，也因此成為號召支持一股重要的力量。國防部長嚴德發曾經在立法院備詢時表示，軍歌有凝聚向心、激勵士氣的作用，「各界傳唱任何軍歌都尊重」。

不過，有多名參加教育召集的應召員表示，在近日參加的為期五天教召中，上級長官曾在第二天指示連隊，將會在第四天晚間舉行軍歌比賽，演唱歌曲則由各連隊自行選歌，在當晚訓練幹部詢問後，在無人異議的狀況下，直接通過演唱《夜襲》。

不料時隔一天，在第三天訓練幹部晚間卻突然告知，上級單位以「政治壓力」為由，建議軍歌比賽不要演唱《夜襲》一曲，同時詢問是否將自選曲改為《英雄好漢在一班》，在場所有人皆沒有太大意見，便順理成章地通過此項提議。

應召員指出，在第四天進行軍歌比賽當晚，所屬單位的五個連隊中，竟有四個連隊演唱《英雄好漢在一班》，也不禁讓多位應召員笑稱「政治壓力大到這樣子」，最後也依序頒發出得到前三名的連隊，並由旅長贈送飲料當作獎勵。

▲陳宜民曾質疑憲兵指揮部影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）



事實上，憲兵指揮部去年11月曾在臉書預告，由憲兵官兵編劇及參與演出的保防單元劇「佈憲」即將隆重獻映，遭到時任國民黨立委陳宜民在臉書貼出一張「佈憲」單元劇的劇照，並指圖中遭逮捕的人士外觀與國民黨總統候選人韓國瑜神似，質疑影射韓國瑜就是「匪諜」。

為此，憲兵指揮部還大動作召開記者會，憲指部政戰主任余熙明少將當時表示，劇情設定與選角是依照去年三月屏東憲兵隊破獲的一起共諜案，是依照此案例作為取角人物。

余熙明說，憲指部未來在劇本與海報會更加嚴謹審查，當時選角適逢九合一大選剛結束之際，憲兵在選角僅是希望用仿真、實際角色來辦理，讓官兵更容易吸收，以達到保防教育到目的。

余熙明強調，憲指部官兵均服膺民主憲政、嚴守法治、保持行政中立及軍隊國家化等規範，戮力戰訓本務，以期達成捍衛國家安全的使命。據了解，在保防劇事件爆發後，國軍涉及到選舉等相關政治性議題時，凡事皆盡可能保持低調。

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