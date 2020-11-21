　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／國軍教召竟以「政治壓力」為由　《夜襲》無辜淪軍歌比賽禁歌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨高雄市長當選人韓國瑜致詞向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選競選期間，時任國民黨總統候選人韓國瑜曾在造勢現場與支持者高唱軍歌《夜襲》，也讓此首軍歌一時間成為各界關注焦點，爾後更成為韓國瑜競選團隊的主題曲。不過，近日有參與教召的應召員爆料，召訓單位以「政治壓力」為由，在軍歌比賽中將《夜襲》列為禁唱歌曲。

前高雄市長、時任國民黨總統候選人韓國瑜，曾經數度在2018年九合一大選、2020年總統大選期間高唱《夜襲》，也因此成為號召支持一股重要的力量。國防部長嚴德發曾經在立法院備詢時表示，軍歌有凝聚向心、激勵士氣的作用，「各界傳唱任何軍歌都尊重」。

不過，有多名參加教育召集的應召員表示，在近日參加的為期五天教召中，上級長官曾在第二天指示連隊，將會在第四天晚間舉行軍歌比賽，演唱歌曲則由各連隊自行選歌，在當晚訓練幹部詢問後，在無人異議的狀況下，直接通過演唱《夜襲》。

不料時隔一天，在第三天訓練幹部晚間卻突然告知，上級單位以「政治壓力」為由，建議軍歌比賽不要演唱《夜襲》一曲，同時詢問是否將自選曲改為《英雄好漢在一班》，在場所有人皆沒有太大意見，便順理成章地通過此項提議。

應召員指出，在第四天進行軍歌比賽當晚，所屬單位的五個連隊中，竟有四個連隊演唱《英雄好漢在一班》，也不禁讓多位應召員笑稱「政治壓力大到這樣子」，最後也依序頒發出得到前三名的連隊，並由旅長贈送飲料當作獎勵。

▲▼陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

▲陳宜民曾質疑憲兵指揮部影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

事實上，憲兵指揮部去年11月曾在臉書預告，由憲兵官兵編劇及參與演出的保防單元劇「佈憲」即將隆重獻映，遭到時任國民黨立委陳宜民在臉書貼出一張「佈憲」單元劇的劇照，並指圖中遭逮捕的人士外觀與國民黨總統候選人韓國瑜神似，質疑影射韓國瑜就是「匪諜」。

為此，憲兵指揮部還大動作召開記者會，憲指部政戰主任余熙明少將當時表示，劇情設定與選角是依照去年三月屏東憲兵隊破獲的一起共諜案，是依照此案例作為取角人物。

余熙明說，憲指部未來在劇本與海報會更加嚴謹審查，當時選角適逢九合一大選剛結束之際，憲兵在選角僅是希望用仿真、實際角色來辦理，讓官兵更容易吸收，以達到保防教育到目的。

余熙明強調，憲指部官兵均服膺民主憲政、嚴守法治、保持行政中立及軍隊國家化等規範，戮力戰訓本務，以期達成捍衛國家安全的使命。據了解，在保防劇事件爆發後，國軍涉及到選舉等相關政治性議題時，凡事皆盡可能保持低調。

其他人也看了這些...

否決中天新聞台換照3大原因　NCC：大股東蔡衍明直接介入
反駁中天「台灣不能只有一種聲音」　NCC：侮辱所有媒體從業員
中天換照遭否決「恐釀大量解僱」？北市勞動局：須60天前依法通報

相關新聞...

蔡衍明怒批NCC污辱中天新聞人　不會放棄捍衛到底
馬英九力挺中天：言論自由必對蔡英文「加倍奉還」！
韓國瑜臉書諷「白雪公主」　韓粉1小時蓋5千樓「11/22上街頭了」

振興一下我們的美麗

ET快訊
朝聖台中好市多「整面超浮誇」　網暴動：台北也需要
Ella幾乎0偽裝參加兒子學校旅遊！家長太驚喜　脫口1句話笑
24萬月子中心太貴！老公只肯出一半「否則請月嫂」　她嗆：別怪
2車輾爆路倒男！「佛祖賓士」狂晃竟落跑　畫面曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

「反萊豬護健康」　朱立倫痛批民進黨：欺騙民眾

國民黨動員秋鬥抗爭「已破1萬人」　14縣市首長齊聚反萊豬　

LIVE／國民黨動員參加秋鬥「反萊豬」　馬英九、朱立倫、侯友宜都到場

陳佩琪反擊范雲「超譯女權」：管我家誰拖地比萊豬還重要哩

壓倒內閣改組的「最後稻草」？　柯文哲笑：麥牽拖我啦！

游盈隆三點評「蘇貞昌孤掌難鳴」：是蔡英文很大的危機

不參加秋鬥！柯文哲重申萊豬底線：若無法自由選擇　政府還有何用？

美國務卿蓬佩奧：台美是強大的夥伴　經濟繁榮對話強化經濟關係

蔡英文：疫情改變不了電影人熱情　祝福所有愛做白日夢的人

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

徐若瑄好心出馬幫唱《別人的》　陳淑芳喊「卡！」...要謝盈萱出專輯

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

超人父母！他們帶3小孩攻眠月線 背女兒負重21KG+翻山越嶺接送

陳淑芳《親愛的房客》奪最佳女配角哭了！　演了63年才拿獎「貪心要拿第二座」

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

「反萊豬護健康」　朱立倫痛批民進黨：欺騙民眾

國民黨動員秋鬥抗爭「已破1萬人」　14縣市首長齊聚反萊豬　

LIVE／國民黨動員參加秋鬥「反萊豬」　馬英九、朱立倫、侯友宜都到場

陳佩琪反擊范雲「超譯女權」：管我家誰拖地比萊豬還重要哩

壓倒內閣改組的「最後稻草」？　柯文哲笑：麥牽拖我啦！

游盈隆三點評「蘇貞昌孤掌難鳴」：是蔡英文很大的危機

不參加秋鬥！柯文哲重申萊豬底線：若無法自由選擇　政府還有何用？

美國務卿蓬佩奧：台美是強大的夥伴　經濟繁榮對話強化經濟關係

蔡英文：疫情改變不了電影人熱情　祝福所有愛做白日夢的人

台南黑面琵鷺保育季揭幕　黃偉哲邀全國民眾來學甲生態保育小旅行

中國信託文薈館獲「金鑽獎」優良志工團隊獎　柯文哲盼更多企業發揮社會責任

劉在錫節目找到《1987》女主角原型！親口還原「單隻運動鞋」真相

馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

中信盃黑豹旗／平鎮金手套二游　「祐勇」被看好接班「江林」

快訊／蔡衍明現身「秋鬥」凱道現場　民眾高喊加油

「反萊豬護健康」　朱立倫痛批民進黨：欺騙民眾

隋棠、劉詩詩帶貨！TOD’S讓「豆豆鞋」變手袋　菱格壓紋觸感超療癒

大陸動武模式有兩種　學者：台灣無招架能力

中職／陳瑞昌沒續約　統一獅多找外籍打教

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

每週喝3天！中市警官被抓喝花酒「酒後變個人」

教召以政治壓力為由　夜襲淪軍歌比賽禁歌

52台空出來！劉寶傑飆罵NCC：當婊X就別立牌坊

韓國瑜深夜公開不參加秋鬥「復出內幕」

皇家牛肉麵遭檢舉　葉毓蘭：國家機器病了

中天換照失敗　杜紫宸提建議

來自舅舅的祝福！侯友宜賀納豆奪金馬男配角：這小子厲害喔

李婉鈺看直播買大閘蟹「遭盜刷5.5萬」！　直喊沒吃到還遇到鬼

失聯F-16標定位置水深千米海流強待打撈

「反萊豬」秋鬥22日北市登場　遊行路線周邊交管看這

陳佩琪反擊范雲「超譯女權」：管我家誰拖地比萊豬還重要

F-16何時復飛？　空軍：最快月底啟動正常訓練

鎖定F-16黑盒子訊號位置　海象好轉全力打撈

游盈隆三點評「蘇貞昌孤掌難鳴」：是蔡英文很大的危機

更多熱門

相關新聞

快訊／共機金馬來亂！　2架運8入侵我西南空域

快訊／共機金馬來亂！　2架運8入侵我西南空域

金馬獎於21日晚間盛大舉辦，但共機仍來擾台！國防部晚間發布最新即時軍事動態，2架運8入侵我西南空域，我空軍立即升空應對。共機11月擾台累計31架次

澳軍虐殺影片曝！「屍體數競賽」重演百人斬

澳軍虐殺影片曝！「屍體數競賽」重演百人斬

韓國瑜是中天案關鍵領袖第一名

韓國瑜是中天案關鍵領袖第一名

參謀總長坐鎮搜救中心　整合三軍找回飛官

參謀總長坐鎮搜救中心　整合三軍找回飛官

F-16測得9處音頻信號　嚴德發：20日完成探測　

F-16測得9處音頻信號　嚴德發：20日完成探測　

關鍵字：

國防部教召軍歌夜襲韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／國1重大車禍！　休旅車自撞噴飛釀4死1重傷1輕傷

給老公千鈔自助洗車「錢包剩200」

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

隨時都想要！健身男被女友罵變態

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

黃子韜羞笑告白IU：我願意秒娶她！

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

金馬獎／追思逝世影人出現小鬼《角頭》微笑

小甜甜「眉上短瀏海」PO短髮照！

27歲女放鳥面試官！隔天狂飆髒話大暴走

身分證有「7與9」雞啤套餐打79折

吃飯「餐廳湯匙」餵狗！隔壁桌氣炸公審

更多

最夯影音

更多
蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊
金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面