阿富汗首都遭火箭彈攻擊　至少8死31傷...塔利班：不是我

▲阿富汗首都喀布爾（Kabul）遭火箭彈攻擊。（圖／路透，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

阿富汗首都喀布爾（Kabul）21日遭到火箭攻擊，目前已知有8人死亡、31人受傷，包括商業大樓、居民區、大使館等人口稠密區都在攻擊範圍中。當局表示，恐怖份子向喀布爾發射了23枚火箭彈，這也是近期喀布爾受到一連串的暴力浪潮中最新的襲擊事件。

綜合外媒報導，著名的塞達拉特廣場（Sedarat Square），阿富汗副總統阿姆魯拉·薩利赫（Amrullah Saleh）的辦公室也在遭受攻擊的區域內。目前沒有任何一個組織出面招認發動攻擊。

塔利班發言人扎比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，此次在喀布爾市發生的恐怖攻擊事件與聖戰無關。據悉，塔利班正面對不能攻擊都會區的壓力，因為在今年已經承諾遵守美國在2月的撤軍協議條件。如果此事真為塔利班所為，恐將導致美軍延後撤軍。

內政部發言人塔里克·阿里安（Tariq Arian）指出，在過去六個月中，塔利班進行了53次自殺式襲擊和1,250起爆炸，造成1,210名平民死亡和2,500人受傷。塔利班和阿富汗政府談判人員於9月在多哈（Doha）啟動了和平談判，但進展緩慢。

美國代理國防部長克里斯托弗·米勒（Christopher Miller）曾表示，將大幅減少駐軍數量，直至明年1月15日，將從阿富汗地區撤軍2000名士兵。