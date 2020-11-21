女兵營內遭上級壞壞　申訴轉調點「卻被整批同袍硬上」下場慘自我了斷！

▲女兵在軍隊遭到性侵，投訴後下場更慘，最終走上絕路。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

報效國家這樣的志願，並非人人能有，然而國家法律是否能保障女性就令人深思。美國一名母親最近接受專訪，提到自己29歲自殺身亡的女兒，因為在軍隊內被性侵，投訴無門之後，被轉調到阿富汗，未料再度受到整群的同袍性侵，最後「連靈魂都迷失」而走上絕路。

根據英國《太陽報》報導，羅賓遜（Morgan Robinson）過去參加軍隊，隨著調派駐點報效國家，2016年在科威特駐紮時，卻不斷受到上級性騷擾，她鼓起勇氣向軍隊申訴，然而卻遭到吃案，也沒有給予任何精神損害補償。

事後不久，羅賓遜從科威特轉調到阿富汗，卻沒想到在阿富汗的營區，更遭到自己同袍的士兵們輪流性侵，但這一次，羅賓遜卻沒有勇氣再次提到自己受到侵犯，甚至還遭到眾人威脅「若是敢公開，就絕對要她完蛋」。輪流性侵案發生後的6個月，羅賓遜因走不出自己內心的陰霾，選擇自殺。

羅賓遜的媽媽在接受專訪時，難過地提到，「我女兒的死就是因為軍隊並沒有認真看待這樣的事情，如果士兵們連克制都不懂，那麼我們還期盼他們能自我調查？」羅賓遜媽媽也透露，最後收到的女兒死因調查書，內容有許多部份都被隱瞞，甚至到羅賓遜死後的第八個月，軍方才願意對性侵犯進行處罰調查。