台南肉燥飯節登場　黃偉哲：選出心目中最好的肉燥飯！

▲台南肉燥飯節登場，市長黃偉哲說除選出心目中最好的肉燥飯，主要還是要提倡國產豬肉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市農業局21日上午在民治市政心舉辦「2020台南肉燥飯節」，分成名店組及創意組，廣邀各地烹煮肉燥飯好手參加，台南市長黃偉哲親自參與，黃偉哲說，讓許多觀光客、好朋友能夠認識台南肉燥飯，但是最重要的，肉燥飯節主要還是要提倡國產豬肉。

市長黃偉哲指出，千呼萬喚始出來，終於2020台南肉燥飯節終於展開，今天的肉燥飯分兩組，第一組是名店組，可以看到許多台南有名的肉燥飯，已經功成名就的這些肉燥飯業者都已經來參展，第二個我們創意組，許多競賽是非常激烈的，總共有60幾家分組來競爭，相信選拔出最好的肉燥飯，一方面讓市民朋友認識，一方面讓許多觀光客、好朋友能夠認識，但是最重要的，肉燥飯節主要還是要提倡國產豬肉。

黃偉哲說，事實上消費者是有權利來做選擇的，我們要提供消費者做這樣的權利。這是農委會的國產豬肉認證標章，我們一定要貫徹實施，而且未來也要加強抽檢的人力跟抽檢的次數，能夠讓消費者得到最大的保障。因此，市府協助消費者來做選擇，最好的選擇當然是台灣豬的產品。另外，台南的米也是遠近馳名。我們希望說，如果好米配好豬肉，能夠做出最好的肉燥飯，一起來以饗顧客，也讓好朋友都能夠認識。

黃偉哲說，今天的肉燥飯節，市府接下來在另外一場嘉年華會也會舉辦，希望藉著這樣的肉燥飯節，讓台南的庶民美食、民生小吃，能夠讓更多人知道。其實一碗肉燥飯是養活很多人的，市府不希望被人家污名化，但是希望讓更多的好朋友、更多的消費者，不管是一碗30塊肉燥飯填飽肚子的，或者是一碗肉燥飯賺5塊、10塊來養家活口的，都能夠在肉燥飯節裡面找到最好的顧客跟店家，希望說大家一起來吃台南肉燥飯。

據了解，台南市為臺灣美食之都，小吃林立且競爭激烈。一般人談到台南小吃的第一印象總是牛肉湯或虱目魚湯，其實兩者都要搭配的肉燥飯也非同小可，肉燥是用精選的國產豬肉經炸、炒、汆、煨等繁瑣步驟製成，搭配台南生產的好米，口感軟Q且味道特別香醇甘甜。市長黃偉哲說：「台南肉燥飯絕對厲害，不怕比！」，黃偉哲表示，台南市政府在今年就已經推出「台南肉燥攻略地圖」，收集全市701家和肉燥相關店家，讓觀光客可以走到哪兒吃到哪兒，完全不用擔心會漏掉任何一家肉燥美食名店。有句話這麼說：「問10個台南人哪家牛肉湯好吃，你會得到10種答案。」台南的肉燥飯也是，名單信手拈來比比皆是。

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