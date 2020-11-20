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美國環保署長12月訪台　北京：將作出正當必要反應

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▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）將成為今年第三位訪問台灣的川普政府內閣官員，大陸外交部發言人趙立堅20日強調，中方將根據形勢發展作出正當必要反應，指稱「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這些立場是一貫的明確的。」

趙立堅表示，我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來與接觸，慎重妥善處理涉台問題，以免損害台海和平穩定和中美在有關重要領域的合作。

▲▼美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，此次中方回應，並未就「台獨」方向進行解讀；回顧美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）8月宣布訪台，創下1979年以來台美最高官方互動層級時，大陸外交部發言人汪文斌在提出上述回應之外，還補充一句，敦促美方「不向台獨勢力發出任何錯誤信號。」

據美國《紐約時報》19日報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）即將在12月初率團訪問台灣。對此，外交部長吳釗燮20日在立法院證實，「細節還在討論，定案就對外說明」。

若惠勒順利訪問台灣，將是繼阿札爾和9月訪台的國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克（Keith Krach）後，今年度第三位訪問台灣的川普政府內閣官員。

吳釗燮表示，美國高層政府官員來台灣是象徵台美之間友好的關係，過去包括衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克，接下來如果還有另外一位閣員來訪，代表台灣與美國的關係緊密，國人應該會感到振奮。

《紐約時報》引述3名消息來源指出，惠勒預計12月5日率領約10人團體出訪台灣。為了避免抵台後必須防疫隔離，一行人將搭乘包機，預計費用為25萬美元（約新台幣713萬元）。另根據美國環保署和美國在台協會（AIT）公文，一行人訪台3日的花費為4.5萬美元（約新台幣128萬元）。

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