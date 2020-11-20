傳蘇貞昌12/25下台　江啟臣：綠營地方首長接閣揆「佈局選舉」

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院近日鬧出牛肉麵風波，院長蘇貞昌也傳出是中天電視換照失敗的幕後主使者。對於內閣在12月25日改組的傳聞，國民黨主席江啟臣今（20日）受訪表示， 總統蔡英文才連任不到1年，就已經看到「後蔡英文時代」的民進黨在內部爭權奪利。

江啟臣表示，民進黨內部會有這種內部質疑，甚至說內閣可能改組、換閣揆，起碼有兩個因素。首先是民眾心生不滿，民進黨的民代與政治人物已經在地方感受到民眾的怨怒；另一個是，不排除民進黨內為了佈局2022、2024選舉在爭權。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，蘇貞昌若穩不住，可能在12月25日發生內閣改組 。江啟臣分析，為什麼講12月25日，因為那天將是現任縣市首長就任滿2年的日子，如果由任何一位就任滿2年的首長去擔任閣揆、副閣揆或入閣，那空下來的縣市，就準備要派人去代理了，所以一切都是選舉布局。

此外，針對中天換照失敗，江啟臣指出，背後會讓人看到很多不同派系、勢力的相互角力，蔡英文才連任不到1年，似乎已經看到「後蔡英文時代」的民進黨，先從電視台下手，接下來可能就是縣市長，這一切都讓大家看到民進黨的醜陋政治鬥爭、利益爭奪。

其他人也看了這些新聞...

►快訊／江啟臣再爆：行政院趕走國傳司 丁怡銘將率小編部隊進駐

►快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻

►牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」 丁怡銘回應了

更多相關新聞...

►影／丁怡銘為牛肉麵風波請辭 李孟諺：他另有生涯規劃

►丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」 牛肉麵老闆鼓勵簡訊曝

►快訊／行政院「網軍事件」書面報告288字曝光...加封面僅2頁

►振興一下我們的美麗