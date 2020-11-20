▲豔紅鹿子百合復育，平雙三校聯合栽種200株「峭壁精靈」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局20日為響應聯合國的「世界兒童日」，每年11月20日結合雙溪區上林國小、柑林國小及平溪區平溪國小，三校聯合復育豔紅鹿子百合。2020年是生物多樣性超級年，藉由三校師生雙手一起種下200株珍貴稀有的豔紅鹿子百合，代表著生態保育結合教育永續傳承，讓「世界兒童日」更具意義。

平溪國小校長鄭益堯表示，平溪區一直是新北市推動豔紅鹿子百合復育的重點區域，近年來更重視學校與地方參與，並於今日「世界兒童日」把平溪國小在地的豔紅鹿子百合推廣至雙溪上林、柑林國小，平雙三校（平溪、上林、柑林國小）聯合復育艷紅鹿子百合，落實教育、保育、復育的政策。

▲在現場人員的指導下完成種下豔紅鹿子百合。

農業局長李玟表示，豔紅鹿子百合因為美麗，所以在野地常招致有心人士的盜採，因而面臨生存危機。在2017年臺灣維管束植物紅皮書名錄中，豔紅鹿子百合被列為國家極危（NCR）類植物，更顯現我們要復育保育它的重要性。

李玟說，農業局自2016年發起「家家豔紅 戶戶百合」計畫、2017年打造「嶺腳豔百之路」、2018年舉辦「平溪種豔紅 百合處處開」活動、2019年舉辦「守護在地峭壁精靈 平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合」成果展，今年8月23日在平溪紫東社區舉辦「花現豔百王」分享豔紅鹿子百合復育成果，至今已種植將近8000株的豔紅鹿子百合，2021年將預計種植約2000株豔百，讓新北能達到萬株綻放的成果。

農業局表示，豔紅鹿子百合在平溪的知名度已漸漸打開，也有越來越多慕名而來的賞花客，藉由這次活動把豔紅鹿子百合由平溪推廣至雙溪，開啟原生種「豔紅鹿子百合」復育新里程碑，也讓雙溪能欣賞豔百之美。

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