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罷捷二階「關鍵密碼」送進選委會！黃捷笑：家人希望我被罷免

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記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷行動持續展開中，鳳山清捷隊9月25日宣布第二階段正式起跑後，終於在11月20日將第二階段連署書遞交到選委會，一行人徒步遊行至選委會，一共送出了40918份，代表「是你就要罷」，而黃捷表示「秉持平常心」，但笑說家人開玩笑說希望她被罷免，這樣就能好好休息了。

▲罷免黃捷第二階段送件 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷免黃捷第二階段送件 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷免黃捷第二階段送件 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鳳山清捷隊步行至選委會送件    。（圖／記者吳世龍攝）


罷免高雄市議員黃捷第二階段，從9月25日正式啟動，需要在60天內取得2萬8783份的連署書，鳳山清捷隊志工每天在街頭擺攤，提供民眾簽署，並辦理遊行拉抬聲勢，終於在11月20日將第二階段連署書一共40918份送到高雄市選委會，代表著「是你就要罷」。

▲罷免黃捷第二階段送件 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷免黃捷第二階段送件 。（圖／記者吳世龍攝）

鳳山清捷隊一早集結志工從罷捷總部出發，一行人浩浩蕩蕩的步行至選委會，並搬運一箱箱的連署書，鳳山清捷隊發言人徐尚賢表示，對於第三階段通過也非常有信心，後續也將進行地毯式的宣傳，藉由志工擺攤宣傳，讓我們的聲音傳遍鳳山區76里，相信會有越來越多鳳山人站出來響應。

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市議員黃捷則表示「秉持平常心」，平常該做的事情還是要做，不會因為罷免而影響工作進行，要對鳳山選民負責，做好該做的事才是該秉持的心情，她也笑說，很多鄉親比她還擔心，要她加油不要氣餒挫敗，感受到地方上滿滿的鼓勵。也透露許多支持者也希望能籌組反罷免團，但希望大家先冷靜下來，回歸日常生活，有需要再跟大家提出需求。

至於家人是否會擔心，黃捷也笑說：「家人還開玩笑說希望我被罷免，因為說我太累終於有機會休息，家人不擔心反而用開玩笑口氣說，表示我的努力家人都看在眼裡」。另外，媒體詢問有關國民黨中常委提出要協助地方人民團體提出的罷免案，黃捷說，如果國民黨傾全黨之力來進行地方議員罷免案是擺錯力氣，該做的是監督目前執政黨，不是把力氣放在政治操作，這樣很不應該，是失格的在野黨。

根據選罷法規定，二階連署門檻10%，約2萬9千多人，罷捷總部於9月25日正式宣布開跑，並於今日進行二階送件，為了避免有誤遭到剔除，送了40918份連署書，希望能夠順利過關，進入第三階的罷免投票，屆時票數必須超過7萬人才算罷免成功。

時間對我們來說完全沒用！

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