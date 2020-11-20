夢中「過世尪和美女躺床上」　阿嬤淚崩嘆：讓他們去吧

▲因為阿公上輩子的約定，阿嬤獨自守寡40年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

你相信再續前緣嗎？一名網友日前發文表示，自己的阿公很早就過世了，但有天阿嬤卻夢到阿公身邊跟著一位不知道是誰的女生，一問之下阿公才說他們前世夫妻，上輩子就約定好還要一起過下輩子。此時阿嬤才終於了解為什麼阿公這麼早就離開，只默默說了，「就讓他們再續前緣吧，畢竟那是他們的約定。」

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▲原PO把阿嬤的故事發到網路上。（圖／翻攝自dcard）



原PO在Dcard上發文表示，阿公生前是一位乩身，專門替人辦事，因此和阿嬤兩人對於鬼神之事都是非常相信，不過阿公從三十幾歲後身體就不太好，於是阿嬤就跑去和當地有名的城隍爺談條件，希望再多給阿公12年的時間，因為4個孩子都還很小需要照顧。

12年過去後，阿公也真的離開人世了，阿嬤難過又生氣的拍了神明桌質問阿公，「四個小孩都還小，為什麼你就這樣走了，只丟著我一個人呢？」但沒想到當天晚上阿嬤就夢到阿公，可是阿公卻和另一位長得很漂亮的女生躺在床上睡覺。

阿公看到阿嬤後就起身走向她並解釋，「那是我前世的太太，我上輩子跟他約定下輩子還要和她當夫妻，但我上輩子往生後就去投胎了，而她一直在等我、找我，在生病的那段期間，其實就是她找到我，一直跟在我的身旁，是妳跟城隍爺談條件，她才沒有這麼快帶走我」，語畢後阿嬤就醒了，兩條淚也掛在臉上。

▲阿公和該名女子是前世夫妻。（圖／翻攝自免費圖庫）

不過，阿嬤對於這些事卻僅淡然表示，「還好你阿公有跟我說這件事，不然我可能還是走不出來，就讓他們再續前緣吧！畢竟那是他們的約定。」原PO也透露，聽完這些故事後，她卻看到阿嬤的眼神中有失落的感覺，她默默守寡了40年，自己拉拔4個小孩長大，「這四十年來，她承受了什麼，我連想都不敢想，只默默佩服她的智慧和堅強。」

文章一出後，許多網友也在下面回覆，「如果我真的愛一個人，一定會希望他在哪世都能幸福快樂」、「不要跟人再約定下輩子了，免得辜負了人」、「被留下的那個人，要忍受多大的痛和孤單，很心疼阿嬤」等等。