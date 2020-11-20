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她目睹男友婚前約炮「跪哭求原諒」心碎：原來你如此愛我

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▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲女網友遭遇男友做出讓她痛徹心扉的出軌行為。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

「為什麼要用這麼殘酷的方式，來證明你多愛我呢？」 一名女網友日前心碎發文，表示自己和交往7年、論及婚嫁的男友終於要步入禮堂，原以為自己是全世界最幸福的女人，不料卻發現男友劈腿，甚至還捉姦在床。事發後男友下跪哭著不斷求原諒，並說「我真的很愛很愛你」，讓這名女網友十分心痛又不解。

原PO在Dcard上以「原來，你比我以為的還要再更愛我」為題發文，表示和男友愛情已經長跑7年，好不容易要邁向婚姻，她覺得自己是全世界最幸福的女人，能和初戀比翼雙飛、白頭偕老。但就在最近她卻發現男友有點奇怪，有時候會找不到人、刻意不在她面前回覆訊息，有時候講話還會眼神閃爍。

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▲原PO心碎發文。（圖／翻攝自dccard）

▲原PO心碎發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，自己實在無法假裝不在意，因此決定騙男友要去南部出差，實際上卻準時回家。她描述，自己像平常一樣插入鑰匙轉動門把，「我買給你的Armani外套，已經被隨意的丟在地上了。再走到房門口，居然還看到那次去京都旅行時一起買的浴衣。那時候為了說服你買吵了好久，你還都不肯穿。」

她慢慢走進房間，正當以為自己突然回家可以給男友一個驚喜時，沒想到在轉開房間門把的那一剎那，原PO卻看到房內沒穿衣服的一男一女，3人頓時震驚到說不出話來。等到回過神後，「『穿好衣服就出來吧，我在外面等你。』受不了了，這個畫面，即使是幾秒鐘都讓我絞痛的難以忍受。」

▲原PO和男友原本已經論及婚嫁（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO和男友原本已經論及婚嫁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO表示，不到兩分鐘時間，那個女的就慌亂穿上衣服離開了，「希望她沒有遺留什麼不該留的東西在這裡」。而原PO看著男友倉皇的樣子和凌亂的頭髮，「這好像是我第一次看你這麼狼狽的樣子，還有那件我求你半天，你都不肯穿的浴衣。」

之後男友則是不斷解釋，並強調自己有多愛她，甚至一度落下眼淚。「我們只是肉體關係，我不愛她的！真的，我心裡始終只有妳！」、「她也有男友了！只是因為我們要結婚了，所以才又約了最後一次！本來..本來這次之後我們就要結束了，真的..寶貝我愛妳！真的只愛妳..」。

原PO卻心碎表示，和男友相處了這麼多年，男友在外人總是不可一世，甚至對家人都很少低頭的男友，但此刻卻看到他跪在自己面前啜泣，「寶貝你知道嗎？這是我第一次這麼深刻的感受到，原來，你真的很愛我，比我以為的還要多更多。」

▲賴姓風水師得知婦人先生有外遇，誆稱在下體點痣可改運勢，婦人竟信以為真，被賴難得逞。（圖／翻攝自PAKUTASO／替代照，非本文當事人。）

▲原PO心碎表示，沒想到竟然是用這樣的方式讓自己知道男友有多愛她。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

最後原PO僅淡淡的說，「又不是什麼大事，到底有什麼好哭的？但這次，沒辦法再像從前一樣，笑著跟你說沒關係了。為什麼要用這麼殘酷的方式，來證明你多愛我呢？」

貼文引發極大討論，網友紛紛感嘆「他更愛的是他自己。真正的愛，不會有傷害，因為若真愛你，不可能捨得傷害你。」、「真正的愛，是不讓對方擔心，不會做出讓對方難過的事，做任何事前都會先考慮到對方的感受，那才叫做『愛』！妳男友最多只能稱得上知道什麼叫『做愛』！」、「那些為了短暫歡愉而願意賭上彼此感情的人請不要說你有多愛，因為你不會真的把最珍貴的東西拿出來賭。」

「愛你就不會做這種事，幸好早分了」、「希望你不要又原諒他然後跟他結婚」、「他更愛他自己。雖不認識妳 但隔著螢幕抱緊妳」、「原po文筆真的好，但用在這種時刻實在太令人心疼」。

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