開洗衣機得到夢幻粉色單品！　他哭勸「深淺一定要分開」網笑炸

▲很多人洗衣服習慣把深淺兩色分開洗。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人一定看過，媽媽在洗衣服的時候，會照深淺顏色分開洗，防止淺色衣服被染色。就有一位男網友在《Dcard》貼文「奉勸各位洗衣服深淺一定要分開來」，以自身慘痛經驗勸世，「我在用洗衣機洗完衣服之後……我得到了人生第一雙粉色Nike襪子。」照片讓其他人直笑「讚欸！get獨一無二的單品。」

這位男網友16日在《Dcard》有趣板貼文，說他用洗衣機洗完衣服之後，「得到了人生第一雙粉色Nike襪子」，並附上一張對比照。只見他明明買的是全白的中筒運動襪（左），結果一旁卻放了一個超粉紅色的襪子，看起來完全不像是染色、而是本來就有出粉色的中筒襪，「他X的還給我染的這麼平均！」

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▲原PO的襪子（右）被染成超夢幻粉紅色。（圖／翻攝自Dcard）

這一幕讓原PO不知該哭該笑，「請問還有救嗎？」也讓其他人笑噴，因為實在染得太美了，「把另一隻也染成粉紅色」、「覺得很可愛耶」、「好平均喔！差點沒看出來」、「你不說我還以為是原本就那個顏色，很好看啊」、「最好是啦！麻煩幫我染一雙謝謝，我給你錢。」

還有網友歪樓，「欸染得很好看欸XD不說還以為你買到限量品勒」、「就說要分開洗了，你看吧！一雙好好的粉紅色襪子被你染成白色的。」

至於染色有沒有解，就有網友留言給建議，說他把水晶肥皂加入煮開熱水然後關火，接著把襪子放下去泡大約半小時，再拿起來用肥皂搓，最後放回去泡半小時。也有人說只要多洗幾次就會褪色，「多洗幾次就掉色了，我也有白色衣服被深紅色衣服染成差不多的粉色。」