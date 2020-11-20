直球對決秋冬防疫！汽車科技打造「出行秘書」APP　吃喝玩樂全包

▲太古汽車總經理馮仲陽（中）和台糖油品事業部執行長徐繼聖（右2）合推APP。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

衛生福利部因應秋冬疫情，12月起推出3項防疫專案，此舉使得國人在社交上更加謹慎，而在全球疫情衝擊下，科技產業反而「疫」軍突起，包括5G、AI、自駕車及VR/AR等，有汽車業者就研發一套「出行秘書」APP，內容包羅萬象，一指就能滿足民眾吃喝玩樂的需求，目前已有15萬人下載，相當便利。

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▲▼汽車業者研發車咕嚕APP，吃喝玩樂全包了。（圖／民眾提供）

衛福部面對國際日益嚴峻的疫情，12月推出秋冬防疫專案，包括強化邊境檢疫、社區檢疫和醫療應變等措施，超前部署的作為也使得國人更加謹慎面對疫情，盡量減少出入公共場所。

有業者因應防疫研發出「車咕嚕」APP，這套APP如同貼身秘書，裡面涵蓋吃喝玩樂的景點推薦、內建行程懶人包，也能自行制定旅遊行程，並和車友分享出遊過程，即時溝通聯繫，同行車友也能透過定位不怕脫隊，還有「測速照相提醒」、「行車氣象」以及國道、省道、快速公路即時路況，讓用戶出遊，一路順暢無阻礙。

不僅吃喝玩樂很方便，還有無接觸智慧洗車服務、洗車同步偵測胎壓、智慧停車、大數據即時車價查詢、車輛交易以及保修服務等服務平台，透過手機操作既簡單又快速。

業者還和全台73家台糖加油站合作，用戶透過手機設定後，即可運用車牌辨識及行動支付折抵，直接入場進行「無接觸水臘、鍍膜洗車」，全程只要7分鐘，而且加油還可折抵現金，相當實用。

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