騎士沒打方向燈60秒2紅單噴2400　警：最兇檢舉其實是「這種」

▲一名機車騎士變換車道未打方向燈，1分鐘內吃上2400元罰單。圖為當天早上6點59分的違規。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一位機車騎士，於11月2日早上，從屏北地區騎機車前往屏東市上班途中，經過屏東市監理站附近，在1分鐘內兩次在機慢機車與快速車道變換，因未打方向燈，被後方用路人拍了下來， 向警方檢舉，共要罰2400元，他接到罰單瞬間潰崩。消息傳開後網友也驚呼，「1分鐘失去2400元喔！」另有網友表示，「一天賺的都不夠罰」，「要打方向燈再變換車道，確保行車安全」。

▲7點的違規。

屏東縣政府警察局交通隊提醒用路人，車輛轉彎、變換車道前，未依規定使用方向燈，每次要罰1200元至3600元。

交通隊人員說，根據2020年-10月受理民眾檢舉案件統計，駕駛違規停車被檢舉件數最多，達4萬零787件，佔檢舉件數的百分之61，其次是轉彎和變換車道未打方向燈有9897件，佔百分之24，第3多是駕駛不依標誌標線號誌有 8746件，佔百分之21.4%。

交通隊表示，檢舉人以手機或行車紀錄器將拍到違規畫面向警方檢舉，警方就依舉檢舉影片或照片針對違規部分開單告發，被檢舉人如果不服，可依依《道路交通管理處罰條例》第9條規定：「不服舉發事實者，應於30日內，向處罰機關陳述意見」。

或另依同條例第87條規定：「受處分人不服裁決者，應以原處分機關為被告，逕向管轄之地方法院行政訴訟庭提起訴訟；其中撤銷訴訟之提起，應於裁決書送達後30日之不變期間內為之。

警方提醒用路人，行車上路，依交通規則行駛，除可避免違規被檢舉吃罰單，更可確保行車安全。

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