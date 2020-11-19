抗議鄭州塔城路口2段左轉！　機車團體20日傍晚上演「待轉大富翁」





▲台北市交通局長陳學台於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府於8月取消鄭州路、塔城街口（捷運北門站旁）機車直接左轉，引發部分機車騎士不滿，交通局19日再度召開記者會，提及會繼續維持管制，使台灣機車權益促進會批評，將在20日傍晚6時至8時30分發起「待轉大富翁」抗議行動；而台北市交通局長陳學台則坦承，今年8月沒跟機車協會團體事先溝通，會記取教訓。

台北市交通局19日上午召開記者會提及，鄭州路與塔城街口因屬北市多事故路口，經8月於該路口進行路口安全改善，包括鄭州路東轉南機車兩段式左轉，市民大道橋下加繪分向限制雙黃線，以及在塔城街增加一組行車指向線等多項措施。

交通局提及，實施3個月後，經比較2019年8月至10月肇事資料，路口總事故件數由23件降至11件（下降52%），受傷人數由13人降至4人（下降69%），另為蒐集各界意見，也於2020年11月18日邀集專家學者及民間團體召開檢討會，針對此路口的安全措施進行研商。

台北市交工處表示，分析這3個月的資料，該路口東往西事故由16件降至7件，其中涉機車事故則由11件降至6件，受傷人數由10人降至3人，肇事次數與受傷人數確實呈現下降趨勢，機車駕駛也都已採用兩段方式左轉，經檢討仍維持管制，另為因應機車待轉，交工處在路口上游加掛共3面預告牌面告知用路人及早反應，同時也加大待轉區尺寸，以利容納待轉機車；另交工處並於11月18日召開檢討會蒐集各界之意見，未來將持續觀察路口改善成效。

交工處說，交通管制措施首重安全，同時考量順暢和便利性，並且盡可能兼顧每一位用路人的權益，交工處特別籲請駕駛人遵循現場交通標誌、標線指示行止，以維行車安全，考量路口周邊有大型醫院及消防局，呼籲民眾不要前往繞行，避免影響其他用路人權益及安全。

然而鄭州路、塔城街口將繼續維持機車二段式左轉，引發台灣機車路權促進會不滿，決定於20日傍晚6時至8時30分再次提出「待轉大富翁」的行動，直到交工處有正面回覆。

台北市議員林國成19日在台北市議會質詢時提及，機車族將於20日再一次抗議，恐製造交通混亂，為何有此教訓後還硬要做？質疑交通局溝通不足，有溝通的話就不會發生這種事情，畢竟機車族並非不理性，只是交通局應理性溝通，或提出科學數據說明。

而陳學台則回應，今年8月實施機車兩段左轉，實施時的確沒跟民間機車協會或團體做事先溝通，只是依據過去數據，鄭州路、塔城街口是排行第一名易肇事路口，且分析原因為機車直接左轉導致肇事事故。

陳學台說，上次有跟機車團體達成協議，要觀察3個月看有無改善，的確10月底有做統計分析，也有跟機車團體去做溝通，19日晚上也有邀請對方到交通局說明告知改善效果，這週溝通了3次之多，會記取教訓。而一旁的台北市長柯文哲則未回應。

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▼台北市議員林國成。（圖／記者林敬旻攝）