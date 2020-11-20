狠母「狂澆熱水」燙女嬰！聽淒厲哭喊1hr直到沒聲音　驚吼：她死了

▲英國一名19個月大的女嬰遭母親用滾水燙死。（示意圖／免費圖庫LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

英國諾丁罕郡曼斯菲爾德（Mansfield）發生一起殘忍案件。26歲的凱蒂（Katie Crowder）不知出於什麼原因，竟將滾燙熱水澆在19個月大的女兒葛蕾西（Gracie Crowder）身上，放任女嬰痛苦哭喊1個多小時，直至死去。她在案發前曾經服用古柯鹼，19日遭檢方指控蓄意謀殺，卻堅決否認犯案。

綜合BBC、《太陽報》報導，凱蒂3月6日早上把女兒帶到父母家，驚慌失措地大吼「她死了」。她向警方供稱，自己原本在清理狗狗弄髒的東西，卻突然發現葛蕾西臉部朝下，趴在浴室的水桶旁，「我不知道，我發現她時，她已經這樣了」。

葛蕾西送醫不久後就被宣告不治，全身65％面積嚴重灼傷，經法醫檢驗結果指出，死於「接觸滾燙液體造成的燙傷與急性燒灼傷」。凱蒂隨後在醫院被捕，她卻表示，「什麼？我永遠也不會傷害她」。

Mum 'scalded her baby to death and left her to scream in pain for an hour’https://t.co/mBzlpm2RM3 pic.twitter.com/AIbgSphPAS — The Scottish Sun (@ScottishSun) November 19, 2020

諾丁罕郡皇家法庭19日開庭，檢察官豪斯（Sally Howes）引述病理學家的說法指出，女嬰被燙傷後，應該會發出「宏亮有力」的哭喊，直到疼痛緩解為止，若在1小時內及時獲救，或許也不會器官衰竭，「葛蕾西的死亡並非一瞬間的事情，而是長達1小時」。

豪斯進一步指出，凱蒂不可能沒聽見女兒的哭喊，卻延遲1小時才尋求協助，就是為了湮滅證據，「她在清理收拾，想辦法解釋自己做了些什麼」。此外，根據血檢結果，被告在案發前1小時，顯然服用過古柯鹼。

凱蒂曾經抱怨「我必須把她送到托兒所，我從來沒有時間休息」，如今被指控吸毒後殘忍謀殺女兒，矢口否認犯案。據悉，全案審判仍在持續中。

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