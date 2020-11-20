15公墓遷建整地新建完成　屏東市清潔隊新隊部啟用

▲屏東市清潔隊部及附屬停車場新建工程竣工，即日起進駐辦公 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「屏東市清潔隊部及附屬停車場新建工程」座落在已遷葬完成的15公墓基地內，新建工程總經費8000萬元，縣府補助2,100萬元，餘由市公所自籌，19日辦理屏東市公所清潔隊部啟用典禮，新址為屏東市瑞光路三段391巷15號，電話7361317、7361318，傳真7361328。

▲▼林恊松市長致詞、歡喜啟用。

原本沉痾已久的公墓用地，不僅成為治安死角，周遭環境也讓人卻步，經遷葬整地並改建，一舉整建為清潔隊新建大樓，不但解決海豐地區長期以來的不便，也提升海豐地區北興里居民的生活環境品質，除可將環保業務集中清運管理，並結合未來縣府新建光電風雨球場，為當地市民朋友增加休閒遊憩及運動活絡的空間。

林恊松市長表示，市政的推動像條長河，不僅需要縣市的合作也需要施政的延續，清潔隊部能夠啟用揭牌，一切都感謝長期以來全力支持的地方民意代表、仕紳的協助，特別感謝程清水前市長時的擘劃爭取，終於讓清潔隊有新家。

屏東市清潔隊部及附屬停車場新建工程完工後不但有利於清潔隊相關環保工作的整合，並能有效促進土地活化利用，後續更希望能爭取經費將周邊環境進行修整及綠美化等相關規劃，落實生態城市的理念。

潘縣長表示，感謝屏東市清潔團隊的付出，守護屏東二十萬市民的公共衛生重任。他允諾，新建清潔隊部旁將興建風雨球場，讓在地居民能有更多運動空間，也請林市長共同努力用地的協調，縣府會籌備風雨球場的興建與內部運動設施的經費，讓閒置的空間成為民眾運動的場域。

▲Her今天推出「Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架」原價1200元、特價369元