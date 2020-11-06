閃電颱風直襲！潘孟安巡察南灣憂入夜雨勢　兩棲突擊車進駐恆春

▲屏東縣長潘孟安到恆春半島巡察 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

閃電颱風來襲，屏東縣長潘孟安6日下午前往滿州興海漁港、恆春南灣及200線道路工程、車城鄉海堤等地了解狀況；潘縣長表示，依氣象團隊提供的資訊研判，擔心今（6日）入夜後至凌晨2、3點時分可能會有強降雨，請沿海低窪及山區民眾要特別注意防範。



因應閃電颱風，雖然枋山鄕、獅子鄕、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮已停班停課，但恆春半島風勢雨勢逐漸增強，沿海並出現翻天長浪，目前國軍已派遣別2輛海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車進駐恆春消防隊提前佈防，潘孟安縣長上午召開防颱整備工作會報後，立即到恆春半島巡察。



潘縣長指出，因適逢週末，恆春半島是旅遊觀光熱點，災害應中心已加強防災整備，包括施工中的公共工程安全戒護、溪流港口及沿海地區竹筏船隻管制，勸導民眾避免前往海邊、溪邊從事水上活動，或登山等。



由於今天上午還傳出有潛水客下海，潘縣長強調，災害應變中心二級開設後，即強力要求相關單位加強勸導遊客不要下海或衝浪，如果不聽勸導強行出海將依災害防制法開罰，甚至移送法辦。



而依氣象團隊資訊研判，今晚入夜後至明日凌晨雨勢最為滂沱集中，尤其是滿州、牡丹山區，潘縣長憂心忡忡，特別呼籲民眾要小心防備。

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