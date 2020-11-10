蔣月惠舉紙板「誰殺了處長」？潘孟安罕見動怒　拍桌嗆：妳太可惡

▲潘孟安罕見動怒，在議會上痛斥蔣月惠。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

屏東縣長潘孟安10日前往議會進行施政報告，報告結束後，無黨籍議員蔣月惠突然拿起手版，質問潘孟安「誰殺死了李吉弘」，氣得潘孟安拍桌大罵，要求蔣月惠不要作秀、也不要消費死者。

屏東縣府地帳處長李吉弘9月12日突然在家中倒下，送醫後仍不幸身亡，猝逝的消息震驚了縣府同仁。潘孟安得知李吉弘驟逝得消息，也在臉書上發文，表達哀悼。

潘孟安10日前往議會進行施政報告。報告結束後，蔣月惠突然拿出自製的手版，質問潘孟安「誰殺了李吉弘」，是不是縣府給了太繁重的工作，才導致這樣的事情發生？

▼屏東縣政府地政處前處長李吉弘往生，當時震驚屏東縣府，如今卻被蔣月惠拿出來質詢。（圖／取自潘孟安臉書）



蔣月惠認為，上司給下屬派工作，壓力就是無形的殺手，李吉弘今年承攬的業務眾多，包含許多拆遷問題，其中的凌雲里更是被要求一個月內完成，農曆七月要求凌雲里住戶，將祖宗牌位遷走，結果李吉弘隔天驟逝，就是因為縣府給了太多壓力。

潘孟安聽了蔣月惠的言論，感到怒不可遏，當場拍桌回嗆，要求蔣月惠「不要消費死者」，竟然把李吉弘拿到議會裡作秀，真的十分可惡，每位公僕都要盡力工作，但不該被這樣消費，也不該被蹂躪。

蔣月惠立刻回嘴，認為潘孟安虐待下屬，一度情緒失控咆哮，麥克風還因此被消音，驚動了議長、與會的議員。事件發生後，李吉弘的太太說，先生生前與潘孟安的理念相同，潘縣長也給他們家很多照顧，希望蔣議員不要再消費先生。

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