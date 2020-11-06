大白天騎車攔女學生「問路兼露鳥」！警循線找上門…男辯：壓力大

記者陳崑福／屏東報導

屏東市曾姓男子5日早上涉嫌邊騎機車、邊溜鳥，並故意攔下女學生問路，女學生受到驚嚇，向學校校安中心報告，緊急向警方報案，屏東警分局循線查獲他到案，他說工作壓力大想露鳥，訊後依妨害風化罪嫌函送法辦。

▲曾姓男子騎機車在屏東市區問路露鳥，被警方查獲送辦 。（圖／民眾提供）

▲▼曾男行蹤被監視器拍下。

20多歲曾姓男子昨天早上10時，騎機車經過屏東市林森路時，看到有3位學生走在路上，邊騎車、邊露鳥，並故意攔下女學生問路，讓女學生受到驚嚇，立即向學校校安中心報案，由校安中心教官會同向轄區的派出所報案。

屏東警分局獲報立即通報線上警網追緝，並調閱監視器過濾、清查以車追人，查出曾姓男子涉案，於天下午4時許至他住處通知到案說明，他表示，從事服務業，工作壓力大露鳥，訊後函送法辦，另製作相關被害人筆錄並開立報案三聯單，警詢後依妨害風化罪將曾嫌函送屏東地方檢察署究辦。

另屏東警分局已在先前主動對該校進行校園安全檢測，針對目前暗處偏僻地點，提出增設監錄系統建議，分局長劉清俊責成該分局偵查隊、家防官及民和派出所同仁，要以「情境犯罪預防」及「環境犯罪預防設計」的概念，與學校、村里社區及民間單位共同協力，從各面向積極防處校園安全事件，避免學子遭受不法侵害。

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