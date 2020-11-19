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王世堅預言陳建仁接閣揆　再爆蘇貞昌2年前選新北是布局總統

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▲▼王世堅、宅神直播。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲王世堅、宅神直播。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者黃巈禾／台北報導

有媒體報導總統蔡英文考量由前副總統陳建仁擔任備位閣揆。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，半年前就預測陳建仁會接任閣揆，而他也認為蘇貞昌近期就會卸任；此外，他也爆料，2年前蘇貞昌參選新北市長，其實就是在幫自己布局選總統。

王世堅19日晚間與「宅神」朱學恒一同在臉書直播。王世堅指出，蘇貞昌應該會走，這個情況蘇貞昌自己應該也沒想到，蘇貞昌擔任院長以後，展現了權力的傲慢，當一個人真正拿到權力以後才能看出此人的真面目，現在對蘇貞昌而言，這兩年來，是全國最高的行政首長，台灣是改良式的混合制、雙首長制，若總統是一個很內向、溫文儒雅充分授權給行政院長的時候，行政院會有至高無上的行政權。

王世堅認為，當權力傲慢到一個頂點，會對社會帶來傷害，第一、破壞國家體制，台灣的體制是分層負責，半年前蘇貞昌責備高雄榮總院長林曜祥，還說「我任命你做院長」，榮總分院長大概是榮總和衛福部決定，蘇貞昌連這也插手，跨過部會首長，直接任命一個醫院的分院長，這件事看起來是一件小事，可是放大去看，顯示蘇貞昌各方面的表現也是這樣，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇通通被蘇貞昌噹過。

王世堅提到，2年前縣市長選舉，本來是蘇貞昌的大弟子、民進黨立委吳秉叡要參選，吳秉叡也布局相當久，論資歷、論準備來講，都該輪到吳秉叡參選，蘇貞昌原本應該要拉抬，結果「媒人婆坐上花轎」，依照蘇貞昌積極的作為，這是在幫自己布局選總統。

宅神問道，若蘇貞昌行政院長做得好，為什麼有可能下台、由陳建仁接手？王世堅認為，由陳建仁接手對國家社會是很正面的，當政治領袖的人，除了能力、態度最重要，態度對了，事情才會做對，傲慢的態度就會識人不清、用人不當、監督不周，例如蘇貞昌用了行政院前發言人丁怡銘，又如蘇貞昌不分層負責，大家是選蔡英文當總統，不是蘇貞昌，蘇貞昌卻站出來狐假虎威，大家會不服。

王世堅舉例，蘇貞昌之前赴新北市視察衝浪基地，被媒體捕捉到「臉太白」，原來是誤用太太的CC霜，連這種事，也沒人敢跟蘇貞昌說，這代表蘇貞昌的領導方式讓人不敢講實在話，民主政治最可貴的是，大家集思廣益、充分討論，然後形成共識，但蘇貞昌臉白成這樣，大家連講都不敢講，可以想像政策討論上會有多糟糕。

王世堅還說，5個字形容蘇貞昌這2兩年的作為，「政通人不和」，表面上成績還可以，60、70分，也沒有再好了，但人不和會導致成績沒辦法提升，到某個程度可能會衰退，人不和的時候，沒辦法充分授權給各部會首長，大家都會變成應付式的，像行政院會，就蘇貞昌一個人在講話，人家也不想講了，蘇貞昌跟柯文哲一樣，「什麼話都被他們自己講完了」，還設那麼多發言人幹什麼？

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