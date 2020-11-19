陰莖短別氣餒！最新統計：「7cm小鳥」年收破200萬…是大鵰2.15倍

▲英國一項調查指出男人陰莖長度越短，平均年收入就越高。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

認為陰莖尺寸不重要的人，這下可能要改變想法了，根據國外一項調查顯示，陰莖長短不只關乎性生活，還可能與年收入有關。據報導，陰莖長度為3英吋（7.62公分）的男人每年平均收入，是擁有8英吋（20.32公分）陰莖的男人的2.15倍。

根據《太陽報》報導，對陰莖尺寸較短的男性們來說，可能有個好消息了。英國網站OnBuy.com向997名男性調查有關工作、薪水與陰莖尺寸等問題，以了解男人的性器長短與收入之間是否存在相關性。調查結果顯示，陰莖長度為3英吋的男人年收入平均是5.8萬英鎊（約新台幣224萬元），是薪資最高的一群人。

報導指出，排名第二的是4英吋（10.16公分），平均年收入也有4.8萬英鎊（約新台幣181萬元），陰莖7英吋（17.78公分）長的男人收入排在第三，一年大概賺3.8萬英鎊（約新台幣147萬元），年收入第四名與第五名分別為5英吋與6英吋，吊車尾的則是陰莖長度8英吋的男人，平均年收只有2.7萬英鎊（約新台幣104萬元）。也就是說，7公分的小鳥男的平均薪資為20公分大鵰男的2.15倍。

此外，研究也指出，4英吋長的男人在過去5年內平均獲得了2.9次升遷，是最常被公司提拔的族群。依受訪男性的職業分析的話，體力勞動者當中以6英吋的人占最高比例，而陰莖長8英吋的男人最有可能從事藝術相關職業，至於3英吋的男人最有可能從事高收入的銀行、金融業，其次則是律師等法律人士。

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