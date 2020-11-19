創業家集中資源打仗　生活市集、松果購物宣布服務整合

▲創業家兄弟董事長郭書齊（左）、松果購物董事長郭家齊（右），19日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，宣布雙方董事會通過股份轉換案。（圖／創業家兄弟提供）

記者洪菱鞠／台北報導

創業家兄弟（8477）與松果購物（6740）因有重大事項待公布，19日均停牌，並於證券櫃檯買賣中心召開記者會，宣布雙方董事會通過股份轉換案，預計於2021年6月底之前完成，目標2021年下半年起展現綜效，生活市集與松果購物擬整合雙方服務，其中，對消費者來說，未來逛一個網站就能買到兩平台的商品，滿足一站購足需求。

創業家兄弟董事長郭書齊表示，觀察目前電商產業趨勢，不論momo、PChome，這些主流電商都紛紛走向資源整合，有越來越集團化、集中化的趨勢，而創業家兄弟過去策略是由旗下子公司各自打仗，不論生活市集、松果購物皆為獨立經營，但未來消費強調一站式購足，為了讓效率發揮更大，集團決定將兩平台資源整併，以服務角度出發，不再以商業模式來做分界，有助於品牌整體的流量跟消費者體驗提升，對於市占率會有很大幫助。

郭書齊也提到，生活市集成立8年多、松果購物4年多，一個專營B2C、一個專營B2B2C，兩個網站雖重新調整，但此次著眼點不在於會員整合、或是把平台整合在一起，而是以各自會員為基礎，再去擴充使用者，因此短時間內沒有要合併成一個平台的計畫。

創業家兄弟共同創辦人暨松果購物董事長郭家齊則指出，松果購物目前擁有130萬件商品，到時將同步上架到生活市集，讓消費者可以一站購足，同時看到兩邊商品，對於供應商來說也更便利。而另一主打運動休閒領域的垂直電商平台「運動市集」，雖同樣是創業家兄弟100%持股成立，不過劃分在子公司新時代電商底下，再加上考量網站經營型態不同，因此不在整併考量之內。