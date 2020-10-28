雙11暖慶必搶夯品亮點　AirPods Pro快閃秒殺2千元有找

▲電商平台雙11暖身慶活動推明星夯品下殺3折起。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰雙11，各大電商暖身活動搶先開跑，陸續曝光檔期促銷優惠回饋，雖然前波主打是為11/11當天正檔預熱，但往年消費者最關心的重點必搶明星商品，在暖慶期間已率先推出，像是AirPods Pro、SK-II青春露秒殺2千元有找、舒潔特級潔淨抽取衛生紙特價平均每包10.7元，精省開搶吸一波買氣。

東森購物「11.11爽購節」開跑，首波主打消費不限金額全免運，滿額1,111元登記抽1元清空百萬購物車；另有8大品類會場狂降破億、百大品牌下殺1元起、加11元多一件、東森幣回饋11%、全館11%OFF等獨家好康，指定商品再祭1元、11元、111元、1,111元、11,111元特殺價搶購，並集結22家銀行刷卡最高回饋25%，以及中租零卡最高12期分期0利率、AFTEE後支付消費現折15%福利、指定超商取貨請喝中杯熱美式。此外，雙11當天將擴大東森幣折抵，折抵最高可達100%。

▲東森購物「11.11爽購節」即日起開跑，不限金額全免運，還可抽1元帶走百萬「豪」禮。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩購物中心「11.11暖身慶」登場，即日起至11/8，活動狂灑上億紅包、強打35%高回饋、集結百萬商品全面3折起，11/2「秒殺日」更有3折明星夯品可以搶，此外，Yahoo聯名卡即辦即用現領100元優惠，筆筆消費享6%回饋無上限，選購24小時快速到貨商品消費滿萬元送1000購物金，無卡分期滿額最高再送6%超贈點回饋。暖慶必搶商品推薦：

11/2 22:00 AirPods Pro，原價6,490元，特價1,947元

11/2 16:00 Acer Swift5 14吋輕薄筆電，原價29,900元，特價8,970元

11/2 22:00 SK-II青春露（230ml），原價4,399元，特價1,320元

11/3 Dyson V7 Fluffy SV11無線吸塵器，原價16,900元，特價9,999元 11/5 DR.WU超級巨星精華（買5送15），原價8,400元，特價2,950元

▲Dyson V7。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩超級商城「11.11超豪買節」暖身慶將於11/2～11/8開跑，集結Gap、特力屋、屈臣氏等，祭出25%高額回饋，活動開跑首5日天天111超贈點紅包免費登記送，每日必搶商品1.8折起、最低只要11元，更網羅上千店家限時加碼消費滿199元享全家超商取貨免運，跨店消費滿額最高現折1,200元。暖慶必搶商品推薦：

11/2「南紡購物中心」LONGCHAMP LE PLIAGE CUIR 系列小羊皮黑扣後背包，原價18,500元，特價11,111元

11/2「南紡購物中心」MICHAEL KORS JET SET ITEM防刮滿版LOGO雙色斜背包，原價3,880元，特價2,880元

11/2 FreshO2迪士尼彩妝四件組（任選），原價3,395元，特價1,111元

▲FreshO2 迪士尼彩妝四件組。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

生活市集「1111狂歡購物節」暖身迎戰，活動推出8大人氣品牌優惠一次拿，消費滿11元再登記抽限量「承億文旅11張住宿券」；5大品類分館優惠回饋，指定分館消費登記抽「11%集集點」、「生活市集$1000居家改造補貼」等大獎；即日起至11/1登入平台App，每天皆可玩App限定好康天天抽互動遊戲，可獲得各式折價券或肯德基蛋塔。人氣品牌下殺首波精選推薦：

10/26～11/1 舒潔特級潔淨抽取衛生紙，洋甘菊1箱原價800元，輸入指定折扣碼後特價685元

10/26～11/1富及第省電型清淨除濕機FDH-1233Y，原價16,990元，輸入指定折扣碼後特價3,950元

10/26～11/1 日本境內王子棉柔拉拉褲M 1箱，原價1,500元，輸入指定折扣碼後特價917元

▲舒潔特級潔淨抽取衛生紙。（圖／生活市集提供）

松果購物正式展開連續19天的「雙11嗨購」，即日起至11/14止全站超過100萬件商品下殺86折起，並祭出各大品牌高單價商品、加碼刷指定信用卡最高回饋1,100元、天天限時免費抽Switch，活動促銷主打兩波段接力，10/27起首波由3C、民生、家居品類日迎戰，11/8起第二波為活動前哨預熱戰，共推出快閃高單價商品補貼5折起，11/11當天0點、9:00～23:00每整點快閃賠售秒殺品，檔期剁手夯品提前預告：

11/8～11/10 PHILIPS 渦輪氣旋健康氣炸鍋，原價8990元，特價5,999元

11/8～11/10 NS Switch健身環同捆包，原價24,990元，特價12,722元

11/8～11/10 GoPro HERO9 Black，原價18,200元，特價15,484元