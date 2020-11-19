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民進黨：馬英九曾把年代撤照　英國也有撤換新聞台執照案例

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▲▼新竹市議員、民進黨發言人劉康彥 。（圖／劉康彥臉書）

▲民進黨發言人劉康彥 。（圖／劉康彥臉書）

記者陶本和／台北報導

針對國家通訊暨傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，國民黨及主席江啟臣批評政府介入、侵害新聞自由。對此，民進黨發言人劉康彥19日表示，除了前總統馬英九任內也曾將年代綜合台撤照，依照台大新聞研究所教授洪貞玲指出，在歐洲，像是英國對事實公平的嚴謹要求，過去就曾有廢撤新聞台執照的案例。

劉康彥指出，新聞媒體具有公共性、公益性，對社會有高度滲透性與強大的影響性，誠如無國界記者組織昨天的聲明，由獨立審查機關對更換電視台執照進行的定期審查，在民主政體是標準的作業流程，並未涉及侵害新聞自由。

劉康彥強調，衛星廣播頻譜是有限資源，因此當政府在發放頻譜執照時，會提出相關附帶要求，包括遵守新聞倫理與編輯自主。

劉康彥表示，國民黨假「新聞自由」之名，無視通傳會作為獨立機關以及法律規定6年一次的法定換照審查，稱民主國家都不會撤照，更是公然的魚目混珠。

劉康彥說，除了前總統馬英九任內也曾將年代綜合台撤照，依照台大新聞研究所教授洪貞玲指出，在歐洲，像是英國對事實公平的嚴謹要求，過去就曾有廢撤新聞台執照的案例。

劉康彥重申，民進黨一貫捍衛新聞與言論自由，NCC身為法定獨立機關，依法6年一次須進行換照審查，為民眾把關，呼籲國民黨停止政治操作的行為，回歸理性討論，摒除自身政黨利益的盤算，尊重獨立機關NCC委員專業審查的決定。

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